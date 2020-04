Intervista all’attore Roberto Luigi Mauri

"OGGI SONO DORIAN": ROBERTO LUIGI MAURI CONQUISTA ANCORA UNA VOLTA LA FIDUCIA DEL CINEMA INDIPENDENTE

Intervistiamo l’attore Roberto Luigi Mauri, prima della quarantena impegnato nella Capitale sul set di My Dorian nel ruolo del protagonista. L’attore in questo lavoro è affiancato da due attrici bravissime quali Blu Yoshimi e Lidia Vitale ed è diretto da due brillanti registi, Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis.

Roberto, cosa rappresenta questo progetto per te alla luce del percorso professionale finora intrapreso?

Per me questo progetto rappresenta la prima finestra italiana sul panorama dell’audiovisivo internazionale e la conferma di venirmi riconosciuta la fiducia del cinema indipendente di qualità, conquistata con dieci anni di studio e gavetta in più di novanta produzioni italiane ed estere tra cinema, web e teatro. Ho interpretato il "mio" Dorian interamente in lingua inglese (American accent) lavorando su una sceneggiatura dal gusto più ’’americano’’ coadiuvata da un qualitativo linguaggio registico italiano. Sono stato diretto da Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis (noti anche per la fortunata serie Fox ’’Romolo + Giuly’’) i quali, avendo scritto la storia ed essendo attori loro stessi, sapevano esattamente cosa chiedermi e cosa volevano trasmettere nella resa video dell’opera. Quindi ho potuto lavorare in modo più sicuro sulle sfumature del mio personaggio e confrontarmi con loro su dettagli e particolari che potevano arricchire la mia interpretazione.

Se e quale insegnamento hai tratto dalle colleghe attrici Blu e Lidia?

Il valore e il rispetto che bisogna avere verso i diversi approcci al lavoro che ogni attore possiede: dai casting, alle prove, fino alle riprese sul set.

Chi è Lidia Vitale nel cortometraggio. La cosa che hai apprezzato di più del suo modo di lavorare.

Lidia interpreta Sybil ai giorni d’oggi, ovvero una professoressa universitaria che porta ancora dentro di se il ricordo del suo primo grande amore Dorian Gray (da me interpretato). Lidia ha la straordinaria capacità di ’’entrare ed uscire dalle emozioni’’ come se le avesse sempre a portata di mano grandi o piccole che siano, sinonimo di grande talento ed esperienza.

Ci parli sinteticamente del ruolo interpretato da Blu Yoshimi. E’ stato semplice lavorare con lei?

Blu è Sybil Vane negli anni ’80, quando era ancora una giovane studentessa nel pieno della sua storia d’amore con Dorian con il quale condivideva la grande passione per l’arte di cui in special modo il disegno. Blu è un’attrice capace e ben consapevole degli obiettivi della scena quindi è stato semplice e piacevole armonizzare e "rendere organiche" le richieste dei registi rispetto a quello che noi attori avevamo in mente o proposto in fase di prova.

Tre aggettivi per descrivere i registi.

Santa ed Alessandro sono due registi in armonico conflitto con cui ho adorato lavorare e che definirò Creativi, Professionali e Sensibili.

Il rapporto con il resto della troupe

E’ stata una troupe di soli giovani talenti di ogni reparto, riuniti in un ambizioso progetto con dei tempi di lavorazione molto serrati. quindi non abbiamo avuto molte occasioni di aggregazione oltre le pause pranzo/cena. Ma per quel poco è stato un confronto interessante perché ognuno era concentrato nel dare il massimo al suo reparto e cercare di rispettare quello altrui, abbiamo trovato rapidamente soluzioni a problematiche che spesso capitano in produzioni indipendenti e ci siamo uniti nell’obbiettivo comune di raccontare questa interessantissima storia.

Quello che ti è piaciuto maggiormente di questa "squadra"

La percezione di stare su un set ben più ’’grande’’ di un film indipendente, dove ognuno (a parte le normali eccezioni) credeva in ciò che stava facendo e sapeva come farlo.

