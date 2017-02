’Invincible’: il 3 febbraio esce con saldaPress ’Giorni felici’, undicesimo volume della serie creata da Robert Kirkman e Cory Walker

L’uscita dell’undicesimo volume della nuova edizione integrale di Invincible, intitolato Giorni felici (pagg. 168, euro 14.90), proietta il giovane supereroe creato da Robert Kirkman e Cory Walker nell’età adulta e in una nuova vita. Una vita piena di soddisfazioni e, contemporaneamente, di problemi.

Mark avrebbe solo voglia di passare un po’ di tempo con Atom Eve, ma le giornate di un supereroe sono particolarmente complicate. Quelle del supereroe più potente del pianeta Terra, poi, sono quasi impossibili. Così, mentre Omni-Man e Allen l’alieno decidono di passare all’azione, Invincible deve vedersela con un viaggio nel futuro, un super-lupo mannaro in fuga e un super-criminale folle e desideroso di vendetta. Atom Eve, però, non si dà certo per vinta e lavora nell’ombra per trovare un po’ di pace e un luogo in cui coltivarla. Ma qualcuno – o qualcosa – sembra spiare Mark molto da vicino.

L’amore è entrato prepotentemente nella vita di Mark, ma i nemici stanno affilando le armi e l’hanno preso di mira. Essere adulti riserva belle, ma anche pessime sorprese.

Il volume è disponibile dal 3 febbraio in libreria, in fumetteria e nello shop del sito saldapress.com.