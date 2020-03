iorestoacasa - Fumetti per i più piccoli, appuntamenti live di disegno con gli autori Tunuè!

Per i più piccoli, la Tunuè editore ha organizzato #ifumettirestanoaperti e lo fa in compagnia dei loro autori!

A volte restare a casa può essere una noia mortale, anche per i più piccoli! Sappiamo quanto sia difficile inventarsi sempre nuove cose da fare e nuovi giochi. E allora, quale modo migliore per passare il tempo, se non in compagnia dei vostri personaggi preferiti e dei loro autori? Continua l’appuntamento con gli autori Tunuè, tutti i giorni alle 16.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/tunue), per regalarvi una merenda all’insegna della creatività e del divertimento, durante la quale avrete la possibilità di ascoltare le storie e disegnare insieme agli autori!

Di seguito, gli appuntamenti di questa settimana.

– Martedì 24 marzo, in compagnia di Cristian Galli, autore di Il calore della neve;

– Mercoledì 25 marzo con Enrico Nebbioso Martini e La banda del pallone, in uscita ad aprile;

– Giovedì 26 marzo non perdetevi il secondo appuntamento con Christian Cornia e la sua Brina;

– Venerdì 27 marzo, ci saranno Tauro e Karicola, autori di Guni, una fantastica avventura eClaire e Malù

– Sabato 28 marzo, insieme a Francesca Ceci, Laura Congiu e Stefania Costa, autrici di Badù.