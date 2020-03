iorestoacasa - Un Drink, Un Film: il Titty Twister si assapora con il mezcal!

Continuiamo a proporvi, per le serate sul divano di questa lunga, necessaria quarantena, alcuni drink, realizzati dai migliori bartender italiani e ispirati ai film della Storia del Cinema. Armatevi quindi di dvd o blue-ray di ’Dal tramonto all’alba’, sceneggiato da Quentin Tarantino e diretto dall’amico Robert Rodriguez, e godetevelo per la millesima volta, questa volta accompagnato dal drink ’Titty Twister’, che prende il nome dal nome del locale dove tutto accade, dove si staglia, per la prima volta, la musa Salma Hayek, dove Tom Savini ci delizia con una sua invenzione esplosiva, dove accade di tutto e di più. Autrice del drink, Valentina Guglielmino, bartender de La Punta Expendio de Agave di Roma, vero e proprio ’tempio’ romano del bere e mangiare messicano, situato in una via poco battuta dalla movida trasteverina e per questo luogo che potrebbe benissimo essere il Titty Twister della Capitale! Ve ne accorgerete quando riapriranno i locali, tornerà la vita, torneranno i baci, gli abbracci, i cinema, i teatri, i banconi dei cocktail bar con la tequila e il mezcal, qui protagonista grazie al Los Siete Misterios Doba-yej, distribuito in Italia dalla Pallini.

Racconta Valentina: “Scoprii Dal tramonto all’alba più tardi rispetto all’uscita nelle sale, anche perché nel 1996, avevo appena sei anni! La reazione al film, quando lo vidi per la prima volta, rimane sempre la stessa: spero sempre che i fratelli Gecko, in fuga dalla legge, dopo aver seminato panico e terrore - con rapine e omicidi - riescano a farla franca e ad arrivare in Messico.... ma non sarà semplice! Devono trascorrere una notte al confine tra il Texas ed il Messico, in un locale selvaggio, popolato da camionisti e spogliarelliste, aperto, appunto, dal tramonto all’alba: il Titty Twister! Mi ha divertito e tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Il Titty Twister poi, è il genere di posto in cui almeno una volta nella vita mi piacerebbe capitare, vampiri a parte! Sarebbe bello ritrovarsi l’indomani mattina, ancora un po’ storditi, in Messico, magari cominciare da Tampico, curare la sbronza con una serie di bicchierini di sangrita e due, forse tre quesadilla. E ripartire... attraversando l’intero continente a caccia di sapori, cibo e mezcal. E il Titty Twister rappresenta simbolicamente il mio passaporto, l’inizio di un’avventura. Ho voluto prendere spunto dalla classica sangrita, un drink analcolico e speziato, dalle origini misteriose, che accompagna ogni sorso di tequila. Tradizionalmente i suoi ingredienti sono quelli di un’insalata di frutta regionale: melograno, arancia amara, succo di lime e mango. L’idea di sfruttare un modo di consumare una tradizionale bevanda ha ispirato il mio Titty Twister. E un significativo aiuto è arrivato anche dalla chef Sarah Bugiada, che della cucina messicana si è fatta bandiera. Lei mi ha fatto conoscere la cucina messicana, facendomene innamorare e giocare con i suoi complicatissimi e unici ingredienti. Un mio piccolo omaggio a Sarah, una donna straordinaria e a un duo folle che ha realizzato uno dei film più divertenti che ha segnato la mia vita". E allora ecco ingredienti e preparazione, ma se non riuscite a rifarla a casa, attendete la fine della nostra lotta contro il Covid-19 e andate a provarlo al La Punta Expendio de Agave!

DRINK: TITTY TWISTER

(ispirato al film “Dal tramonto all’alba”, di Robert Rodriguez, 1996)

BARTENDER: Valentina Guglielmino bartender de La Punta Expendio de Agave di Roma

INGREDIENTI:

1,5 cl mezcal Los Siete Misterios Doba-yej

9 cl succo di pomodoro

3 cl estratto di mela

1 cl succo di lime

2 cl succo di arancia

1/2 tea spoon di mole "coloradito" di Sarah Bugiada

1 tea spoon di zucchero muscovado

Bicchiere: Old Fashioned

Garnish: fettina di arancia

PREPARAZIONE:

Facile da realizzare, si prepara direttamente nel bicchiere Old Fashioned, con ghiaccio a cubetti e mezza crusta di sale e zucchero muscovado. Versare gli ingredienti uno alla volta e mescolare delicatamente. Servire con una fettina di arancia come guarnizione.