Si è svolta il 16 aprile 2018 presso il Centro culturale francese INSTITUT FRANÇAIS - CENTRE SAINT-LOUIS la prima edizione di DOC ANNO ZERO realizzato dalla Associazione Culturale Raccontar di Cinema Ets con il patrocinio della Regione Lazio e della all’Associazione DOC.IT - documentaristi italiani. Alla manifestazione hanno collaborato l’Istituto Professionale Rossellini e il Liceo Classico Socrate di Roma con una nutrita rappresentanza di giovani cinefili, ma anche di professori e di un pubblico adulto. Sono intervenuti al dibattito dopo le proiezioni il regista Marco Amenta del quale è stato presentato MAGIC ISLAND (Un film documentario fatto di piccole e grandi scelte di regia e di accortezze di montaggio - Paola Casella da MyMOvies, vincitore al Salina Doc Fest) e Gianfranco Pannone che ha presentato CON UGO un ritratto inedito di Ugo Gregoretti, dibattendo quindi del tema proposto dalla manifestazione: Il Cinema del Reale, nuova Via della Cinematografia Italiana. E’ stato anche proiettato di Mario Sesti il suo omaggio a Lucio Dalla dal titolo SENZA LUCIO, con tanti spunti inediti sul cantante nel sottofondo della Voce Narrante di Marco Alemanno (un’indagine sull’instancabile ricerca di uno sperimentatore, amante del cinema e delle arti performative. Premio Libero Bizzarri per il miglior soggetto della sezione Italia Doc 2015).

Nell’ambito della manifestazione sono stati presentati pure sei corti doc a tema libero, gentilmente selezionati da Alessandro Zoppo (Karavan Fest) di altrettanti giovani registi che hanno partecipato al Premio Miglior Short Doc 2018 Mario Matteucci.

La giuria composta da Federico Fiore, Raffaella Graveran, Gianluca Longobardi (Istituto Professionale Rossellini), e Claudio Agostini, Virginia Pes ( Liceo classico Socrate) hanno assegnato il premio ad IRREGULARS di Fabio Palmieri con la seguente motivazione: “IRREGULARS è un viaggio audio-visivo che comunica sofferenza, solitudine e alienazione attraverso sequenze di inquadrature che riflettono il vissuto psicologico del protagonista narrante con analogie di impatto. La travagliata ricerca verso la salvezza è raccontata mediante una serie di immagini relative ad un processo industriale. Riprese precise accompagnate da un montaggio e una fotografia semplici ed efficaci esaltano la creatività con dettagli. Inoltre il sonoro risulta coinvolgente e permette la continua attenzione dello spettatore. Dunque il regista Fabio Palmieri ha creato un cortometraggio in maniera originale su un tema comune.” Al regista del Corto vincitore è stata assegnata dall’ Associazione Raccontar di Cinema la Targa di questa prima edizione ed il Premio offerto dall’Associazione DOC.IT - documentaristi italiani consistente nell’iscrizione gratuita per un anno all’Associazione stessa.

RINGRAZIAMENTI

Un grazie di cuore va al Centro culturale francese INSTITUT FRANÇAIS - CENTRE SAINT-LOUIS di Roma che ha ospitato la manifestazione, all’Associazione DOC.IT - documentaristi italiani che insieme alla Presidenza della Regione Lazio hanno patrocinato la manifestazione, ai registi che con passione hanno aderito all’iniziativa , e infine all’Istituto Rossellini e al Liceo Socrate di Roma per il loro significativo contributo a diffondere la cultura cinefila tra i giovani, nonché ai tanti soci che hanno prestato la loro opera ed ad Alessandro Zoppo di Karawan Fest.

DOC ANNO ZERO è una produzione Raccontardicinema Ets

