Iscriviti al canale Youtube del Festival delle Abilità!

Pubblichiamo con piacere una gentile e interessante richiesta da parte del Festival delle Abilità! Iscrivetevi tutti!

"Care Amiche e Cari Amici,

sono già trascorsi quasi due mesi da qundo abbiamo vissuto la seconda edizione del Festival delle Abilità che è stato un successo con grande partecipazione di pubblico in presenza e online! Ed eccoci a farvi un dono: l’emozionante video del FdA che permette di rivivere le due magiche giornate trascorse insieme. Un ringraziamento particolare va a Red Lights Video per la produzione e ai Castrum Sound per il bellissimo inedito scritto per il festival.

L’edizione 2020 ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica per l’alto valore sociale dell’iniziativa. Vi riportiamo le parole di Angelo Mantovani della Fondazione Mantovani Castorina ente promotore del Festival : «Sono state due giornate intense di incontri, con un’ampia partecipazione, occasione per fare il punto dello “stato dell’arte” della creatività che si sviluppa nell’arcipelago delle disabilità, attraverso esibizioni, immagini ed incontri, luogo di colloquio e anche di provocazioni», commenta Angelo Mantovani della Fondazione Mantovani Castorina. «La manifestazione si pone l’obiettivo di riscrivere l’immaginario della cultura contemporanea, secondo il messaggio che Franco Bomprezzi aveva fatto proprio, impegnandosi in prima persona nela diffusione delle parole del fondatore della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Federico Milcovich, che sosteneva l’importanza di “essere liberi di vivere come tutti”. L’ottimo risultato conseguito spinge tutti, FMC in particolare, ad immaginare fin d’ora la prossima edizione, che sarà ancora più ricca di eventi e contenuti». Siete curiosi di conoscere il nostro approccio anche ripercorrendo insieme il racconto dell’edizione 2020? Seguiteci sui nostri canali social! Speriamo di regalarvi un piccolo momento di leggerezza, ma anche di profondità e speranza in questi tempi sospesi così da riscoprire sempre più l’importanza di essere comunità

Noi stiamo già lavorando per un’edizione 2021 ancora più bella carica di emozione

