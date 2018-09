Movie Factory, in collaborazione con Spazio Arte Petrecca, presenta TE ABSOLVO

Un film di Carlo Benso

proiezione speciale 3 ottobre Cinema Lumiere di Isernia (Via Alcide De Gasperi, 23)

Dopo il successo internazionale, Te Absolvo, l’ultimo film di Carlo Benso, con Toni Garrani, prodotto da Movie Factory arriva nell’incantata Isernia, presso il prestigioso Cinema Lumiere diretto da Mario Caruso, per proseguire le sue tappe nelle città culturali più belle e da riscoprire d’Italia.

Opera veramente indipendente, Te Absolvo è un dramma dalle sfumature noir d’autore, con un grande cast, Toni Garrani, Igor Mattei, Karolina Cernic, Fabio Fazi, realizzato interamente in Piemonte, con un profondo lavoro con e nella comunità. Film che sta facendo il giro dei festival, da Benevento a Taranto, dalla Francia a Los Angeles, come pure di molte sale italiane, da nord a sud, dopo la fortunata anteprima e programmazione al Madison di Roma (ottobre 2017), un lunghissimo poetico viaggio, in luoghi magnifici, abbracciando sempre nuovi amici. Così è nata infatti anche l’idea di sviluppare proprio nel caloroso Molise, che ospiterà il 3 ottobre Te Absolvo, il nuovo progetto cinematografico e artistico di Carlo Benso, ANTIGONE, che unisce i linguaggi dell’arte per raccontare una storia di anime ma anche di macerie e speranza, nell’oggi fatto di guerre e social. Il 3 ottobre autore e produzione ne daranno anticipazioni esclusive!

Trailer:

www.youtube.com/watch?v=pDxf...