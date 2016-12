Isola del Cinema di Roma: ’Lo chiamavano Jeeg Robot’ di Gabriele Mainetti vince il Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda

Si è svolta la sera di mercoledì 27 luglio nell’Arena de L’Isola del Cinema a Roma, la cerimonia di premiazione del Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda, assegnato a Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (leggi QUI l’intervista di Close-Up allo stroyboard artist del film, Marco Valerio Gallo). Il premio, ideato dal main partner della XXII edizione de L’Isola e rivolto ai cineasti esordienti o alla loro seconda esperienza dietro la macchina da presa, è stato conferito da una giuria d’eccezione - composta da Gloria Satta (giornalista de Il Messaggero), Stefano Amadio (giornalista di Cinemaitaliano), Arianna Finos (giornalista de La Repubblica), Gabriele Niola (critico cinematografico per MyMovies), Antonio Urrata (direttore generale Fondazione Ente dello Spettacolo) – che ha decretato la pellicola vincitrice tra le sei in concorso: con Lo chiamavano Jeeg Robot, anche Assolo di Laura Morante, L’attesa di Piero Messina, La macchinazione di Davide Grieco, Pecore in erba di Alberto Caviglia, Suburra di Stefano Sollima.

Sempre all’osannato film del regista romano, al suo primo lungometraggio, è andato il Premio del Pubblico.

Nel corso della cerimonia, condotta da Emanuela Tittocchia, sono stati inoltre assegnati i seguenti premi:

Premio L’Isola del Cinema regista rivelazione: Pecore in erba di Alberto Caviglia

Premio L’Isola del Cinema per la migliore interpretazione maschile: Claudio Santamaria per Lo chiamavano Jeeg Robot

Premio L’Isola del Cinema per la migliore interpretazione femminile: Greta Scarano per Suburra

Premio L’Isola del Cinema miglior attrice non protagonista: Giulia Elettra Gorietti per Suburra

Premio L’Isola del Cinema miglior attore non protagonista: Libero De Rienzo per La Macchinazione

Premio speciale L’Isola del Cinema alla carriera: Giorgio Colangeli per L’attesa

Premio speciale L’Isola del Cinema alla sceneggiatura: Daniele Costantini, Laura Morante, per Assolo

Festival di particolare interesse culturale, L’Isola del Cinema è realizzato con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE ed è inserito nell’edizione 2016 dell’ESTATE ROMANA: Roma, una Cultura Capitale.

L’ISOLA DEL CINEMA

XXII edizione | 10 giugno – 4 settembre

Isola Tiberina – Piazza San Bartolomeo all’Isola / Roma

Tel: 06 58333113