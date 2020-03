JO SQUILLO un tuffo nei mitici anni 80’ e 90’ sabato 7 marzo GranRoma

Dal 7 al 29 marzo, il centro commerciale GranRoma (Via Aristide Merloni, 141 – ex Via Prenestina Bis) si tuffa nei mitici anni 80’ e 90’ con tante iniziative dedicate, ospiti e ricordi dei momenti della tv e della musica che hanno fatto storia.

Sabato 7 marzo (alle 16,30) performance live di Jo Squillo, che con il suo spirito anarchico, il suo carattere ribelle è diventata un’ icona degli anni Ottanta. Gli esordi musicali la vedono schierata nell’avanguardia musicale del movimento punk italiano. La sua prima incisione risale al 1980 con l’etichetta Cramps per la quale pubblica Sono cattiva/Orrore con il gruppo tutto al femminile Kandeggina Gang. Nel 1981, Jo Squillo passa alla casa discografica indipendente 20th Secret per la quale pubblica l’LP solista Girl senza paura. Nel corso degli anni ’80, la cantante sperimenta diversi generi musicali, abbracciando anche il movimento new wave. Nel 1989 partecipa a Sanremo Rock e si esibisce nella serata in cui sono presenti gli ospiti internazionali. Nel 1991 ha partecipato al Festival di Sanremo in duetto con Sabrina Salerno con la canzone “Siamo donne”, tormentone ancora oggi attuale. È l’icona sexy degli anni ’80: è stata eletta simbolo della lotta al maschilismo, e negli anni 2000 è stata il portavoce della battaglia contro la violenza sulle donne. Nel 2018 ha tenuto un concerto per le detenute di San Vittore, dove è stato proiettato il suo documentario Futuro è donna – tutto incentrato sui temi della lotta alla violenza di genere e al femminicidio.

Sabato 7 e domenica 8 marzo, esibizioni delle scuole di danza locali, coreografie, costumi glitterati, colori fluo e la sfilata con i migliori outfit ispirati agli anni 80’ e 90’ con i marchi più fashion del centro commerciale.

Venerdi 20 e sabato 21 marzo weekend dedicato al collezionismo: gli anni ’80 e ’90 rivivranno con una mostra delle maglie della Nazionale di calcio. Sabato 21 marzo (dalle 16,30), per raccontare la magia di quegli anni d’oro per il nostro calcio, ospite Ciccio Graziani, indimenticato Campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale con la quale ha giocato 63 partite, segnando 23 gol, protagonista in campionato con Roma, Torino con il quale ha vinto uno scudetto, Fiorentina, Udinese e Arezzo dove ha iniziato la carriera.

Inoltre spazio alle grandi serie come Friends, Baywatch, Beverly Hills, Bayside School con ambientazioni tematiche per scattare foto, selfie e sentirsi per un momento come la romantica Brenda di casa Walsh, l’impacciato Joey nel Central Perk Cafè, l’aitante Mitch Buchannon sulla sua torretta a Malibù.

Un mese ricco di iniziative, un caleidoscopio dei momenti più belli del passato, da rivivere in modo allegro e spensierato. Il centro commerciale GranRoma si dimostra ancora una volta attento ai trends e a forme d’intrattenimento coinvolgenti. GranRoma è “gran shopping” ma anche grandi eventi.

Centro Commerciale Gran Roma Gran Shopping

via Aristide Merloni, 141, Roma