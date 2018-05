JOB ARF! La sezione del festival dedicata alle opportunità professionali nel mondo del Fumetto

JOB ARF! È l’area del Festival dedicata alle opportunità professionali nel mondo del Fumetto, l’obiettivo è far incontrare le richieste degli editori e la creatività degli autori. Se è vero che una manifestazione deve far incontrare autori, case editrici e lettori è anche vero che le collaborazioni nascono spesso in questi momenti di condivisione.

Per questo ARF! ha pensato a uno spazio dedicato dove gli editor delle case editrici conoscono autori, idee, progetti e creatività. Le case editrici comunicano quello che stanno realmente cercando e, grazie a una prima selezione fatta dagli Arfer, gli autori selezionati hanno la possibilità di dimostrare il loro valore professionale in incontri dedicati di 12 minuti.

Quest’anno sono arrivati oltre 3.000 portfolio per le 22 case editrici e agenzie partecipanti. Nei tre giorni del Festival sono 260 gli incontri tra editor e aspiranti autori, disegnatori, sceneggiatori, coloristi, illustratori e grafici.

JOB ARF! quest’anno ha il supporto di RUFA – Rome University Of Fine Arts, sponsor dell’area.

Le case editrici e le agenzie che partecipano alla Job ARF!:

001 Edizioni Arancia Studio BAO Publishing Becco Giallo Bugs Comics Editoriale Cosmo Edizioni BD Edizioni Segni d’Autore Eris Edizioni Feltrinelli Comics Il Castoro Kleiner Flug Lavieri Manfont Noise Press Nicola Pesce Editore Red Whale Shockdom Sinnos Telospiego Tomato Farm Tunué

INFO PUBBLICO ARF! «Festival di storie, segni e disegni» #ARF4

25/26/27 maggio 2018 - MATTATOIO Testaccio

piazza Orazio Giustiniani 4, Roma

Orario: 10:00-20:00

Biglietti: giornaliero € 10,00 - abbonamento 3 giorni € 20,00

Info: 060608

www.arfestival.it - info@a...

Facebook: www.facebook.com/arfestival

Twitter: @arfestival

Instagram: @arfestival

www.mattatoioroma.it