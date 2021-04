Dopo l’anteprima mondiale presso il Festival svizzero Vision du réel e un cameo in occasione del Biografilm di Bologna, Kentannos plana sulle piattaforme streaming #IORESTOINSALA e CHILI. Il documentario di Víctor Cruz traccia le coordinate di un atlante generazionale che viaggia dalla Costa Rica alla Sardegna, per poi sbarcare in un Giappone suburbano, desolato e (paradossalmente) inedito. Ostentando una leggerezza appassionata e divertita, la cinepresa gironzola ai quattro angoli del pianeta, attraversando instancabilmente foreste e oceani ma soffermandosi soltanto ai loro margini. Qui incontriamo una curiosa triade di eroi fuori dal comune (e fuori tempo massimo), nell’ordine: il cowboy Pachito, il pilota Adolfo e la cantante-ballerina Tomi. Fino ad ora, sembrerebbe quasi la trama di un road-movie adolescenziale. Ma l’adolescenza narrata fra questi fotogrammi trascende le nostre aspettative, poiché s’inserisce nella cosiddetta terza età – in particolare, a cavallo fra i novanta e quei cent’anni racchiusi come una formula magica nel titolo del lungometraggio. L’obiettivo, perfettamente consapevole dei propri limiti e delle proprie potenzialità creative, si sofferma sui riti e sui dettagli che scandiscono le vite dei protagonisti, talvolta ingigantendone l’importanza e insieme l’effimera futilità. Il regista argentino mette in discussione ogni luogo comune proprio perché si ripromette di seguirne le tracce: così intravediamo la pluricentenaria Panchita sdraiata sulla poltrona, lo sguardo perso in un’oscurità che conosce solo lei, le mani tese nel tentativo di spremere un’arancia. E tuttavia, in questa sorta di malinconico scenario autunnale c’è qualcosa di bizzarro, di rassicurante, di familiare – ad esempio, l’ironia distesa e talvolta irrequieta con cui la donna si gode i pomeriggi trascorsi sulla sedia a dondolo, in compagnia dei vecchi amici.

Tralasciando l’usuale e scontatissima contrapposizione fra infanzia, gioventù e senilità, la pellicola si srotola su paesaggi immoti e silenziosi, visivamente ed emotivamente vicini alla quieta ribellione che i personaggi principali emanano. Le scene girate fra le mura dei centri ricreativi risultano, nell’insieme, un po’ sgraziate ed esibiscono un certo retrogusto amarognolo di cui faremmo volentieri a meno, ma forse i primi a constatarlo sono proprio i nostri anziani teenagers: e infatti, se il pubblico ammira sbuffando l’amorevole cordialità degli assistenti e degli infermieri, anche i protagonisti sembrano acconsentire allo spietato incedere delle stagioni, permettendo al prossimo di prendersi cura di loro. Lo sguardo di Cruz è piuttosto sagace e non pretende di avventurarsi in luoghi destinati a rimanere ignoti, rispettando il fragile e orgoglioso isolamento a cui la vecchiaia inevitabilmente conduce. Davanti agli occhi di chi osserva queste tre esistenze, ogni continente assomiglia all’altro, ogni volto è il volto di un altro, nei boschi del Giappone riecheggiano le foreste cilene, le strade brulle della Sardegna ricordano quelle già percorse da Panchita o da Tomi. Il mare è il medesimo specchio d’acqua e rimane sempre uguale, indipendentemente dall’angolazione in cui lo si ammira.

A legare fra loro questi individui in apparenza diversi non è dunque uno squallido fattore anagrafico, ma gli oggetti e gli spazi che, presto o tardi, segnano la vita di tutti. Nel film non c’è traccia di pietismo, né tantomeno dei toni ipocriti e sentenziosi con cui, in questa tipologia di documentario, si usa separare le reclute dai veterani. Il regista è bravo a tessere insieme i fili della sua tela, dando il via ad un vero e proprio effetto domino del ricordo: montato a cavallo, Pachito trotta per le vie polverose del suo villaggio, salutando gli abitanti come l’eroe di un vecchio western che non va più di moda e dirigendosi verso terre lontane. Disperso in una cava, Adolfo guarda il cielo mentre in lontananza rimbomba un aereo, e non si sa se questo aereo provenga dalla sua o dalla nostra mente. Alcuni spari all’orizzonte sembrano scoppiare direttamente dalla memoria di una guerra ormai passata, eppure si tratta di un padre e un figlio che, a pochi chilometri di distanza, vanno a caccia di cinghiali. Il giorno dopo il suo novantatreesimo compleanno, Adolfo spicca il volo e la cinepresa finisce oltreoceano, sotto il sole abbacinante dell’Isola di Kohama. E così via, fino a ricostruire un grande quadro di genere della terza età – ma anche di quelle precedenti.

