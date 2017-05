L’artista e fumettista Tony Sandoval in Italia per una masterclass

L’artista di fama internazionale Tony Sandoval protagonista per la prima volta in Italia di una master class dedicata a tutti gli aspiranti fumettisti

Tony Sandoval è senza dubbio uno degli autori di fumetto più interessanti del panorama contemporaneo, capace di attirare una fan base sempre più numerosa e fedele. In Italia la casa editrice Tunué ha pubblicato e tradotto le sue opere a fumetti ormai entrate a far parte degli imprescindibili della letteratura contemporanea come Watersnakes e Appuntamento a Phoenix. E’ nato nel nord ovest del Messico, a Esperanza, nel 1973. Dopo alcune autoproduzioni e piccoli lavori a Città del Messico, è approdato velocemente a importanti gruppi editoriali francesi come Paquet. I suoi graphic novel, caratterizzati da uno stile ormai rinominato “sandovaliano“, vengono pubblicati e tradotti regolarmente in Polonia, Francia, Portogallo e Stati Uniti.

Per tutti gli appassionati e aspiranti fumettisti l’autore sarà protagonista di una masterclass dal 5 all’11 giugno a Campo Filone (FM) nelle Marche.

Per info e iscrizioni

masterclass@tunue.com

cell. 3296312515

«Le capacità artistiche di Sandoval sono il suo punto di forza: la sapiente abilità di mischiare tecniche diverse nella stessa opera per enfatizzare ulteriormente la narrazione, lo stile dei suoi personaggi con proporzioni non sempre rigorose (...), rendono i personaggi interessanti con un’espressività tale da permettere al lettore di calarsi nelle emozioni dei protagonisti».

(Tratto dal testo introduttivo della Mostra su Tony Sandoval a Lucca Comics and Games 2014)

«Quell’universo onirico tanto spaventoso quanto stimolante che Sandoval così abilmente sa creare».

(Tratto dal testo introduttivo della Mostra su Tony Sandoval a Lucca Comics and Games 2014)