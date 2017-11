Ancora aperta la possibilità di votarlo

C’è anche l’attore vittoriese Emanuele Gulino fra i tantissimi giovani che stanno partecipando alla 14^ edizione del casting voci "Speaker Factory" organizzato da Dimensione Suono Roma. Tra i più votati, la giuria di Dimensione Suono Roma sceglierà un candidato da portare direttamente alla fase finale di Speaker Factory.

Il 10, 11 e 12 novembre, presso la Galleria Commerciale Porta di Roma

e sfogliare l’elenco delle foto fino a raggiungere quella denominata "Emanuele G".

25 anni, Imitatore con tendenza comica, Emanuele ha iniziato la carriera giovanissimo, esordendo come barzellettiere ad un festival canoro che vedeva in giuria Rita Pavone e Teddy Reno. A quell’esperienza sono seguite svariate esibizioni nelle piazze della provincia di Ragusa e Siracusa come barzellettiere e imitatore di personaggi comici (Carlo Verdone, “Er Cipolla” di Enzo Salvi, Ficarra e Picone).

Nell’estate 2009 il suo primo impegno ufficiale a Butera, dove è stato chiamato ad intrattenere il pubblico accorso per i festeggiamenti del Santo Patrono. Da quel momento una serie di esibizioni a Milano, Brindisi ed altre città italiane. Nel 2010 vince il riconoscimento provinciale per gli artisti iblei e nel 2011 partecipa al “Festival del cabaret siciliano”, duettando con uno dei suoi idoli, Massimo Bagnato. Ben presto il suo talento è stato premiato anche con le prime esperienze da attore ed i lavori nei villaggi turistici. Emanuele, infatti, sogna di poter seguire le orme dei suoi artisti di riferimento, Brignano, Bisio, Brizzi...

La “gavetta” nei villaggi turistici , Teatri "all’aperto" siamo certi aprirà le porte alla carriera del giovane attore vittoriese che, facendo divertire i vacanzieri ospiti dei villaggi di tutto il mondo, tenterà il grande salto nei teatri di tutta Italia ed in tv ...sognando il cinema!