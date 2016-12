L’attrice Angela Stallone parteciperà alla Masterclass di Marco Di Stefano, prevista per il 28 e 29 aprile 2016 alle ore 20.15 presso la Sala Capriate di Vittoria. Angela Stallone è un’artista emergente con la passione per il cinema e il teatro che coltiva da sempre. Nata nel 1987 è di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani e svolge l’attività di ostetrica con un sogno nel cassetto: diventare un’attrice. In che senso attrice? “Fare l’attrice, anche se in realtà per me è essere attrice, significa regalare agli altri emozioni, far rivivere sentimenti e nello stesso tempo essere, anche per breve tempo, qualcun’altro, vivere situazioni nettamente diversi dalla tua realtà...insomma stravolgere l’anima per un attimo”.

Nonostante la giovane età, Angela ha molte ambizioni grazie alle sue esperienze passate presso l’Accademia di Teatro con la Compagnia dell’Elica di Palermo diretta da Gigi Borruso. Nel 2005-2006 ha frequentato l’Accademia di Teatro Teatro Crystal” di Palermo, diretto da Mario Pupella. Anno Accademico 2012/2014. Straordinarie le sue performances a Teatro durante la Rappresentazione del Teatro Medioevale, con in scena nel 2006, I giullari.

Nel 2006, la Passione di Cristo. Nello stesso anno, nel 2006, appunto, Cantico delle Creature. Un lungometraggio nel 2013, dal titolo Klepsydra, in cui la nostra aspirante attrice ha avuto un ruolo secondario ma non per questo irrilevante. Il 2014, il Teatro tragico e intenso shakesperiano di Romeo e Giulietta, splendida fiamma, la casa di Bernarda Alba. Nel 2014 il film con la figurazione, appunto, nel film, di Massimiliano Bruno in Confusi e felici.

Obiettivi futuri? Intraprendere la carriera di attrice conoscendo un produttore cinematografico per un percorso cinematografico che possa accrescere la sua formazione artistica.