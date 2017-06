L’invenzione del reale - Conversazioni su un altro cinema [libro]

Il cinema documentario negli ultimi anni ha promosso l’immagine dell’Italia nei maggiori festival internazionali. Un cinema personale e particolare, una “Novelle Vague” slegata da logiche produttive abituali e consolidate nel sistema cinematografico italiano.

Ne L’invenzione del reale-Conversazioni su un altro cinema, edito da Contrasto per la collana Logos, c’è molto dell’esperienza di critico e produttore cinematografico di Dario Zonta. Infatti, uno dei produttori di Pietro Marcello e Francesco Rosi ha deciso di raccogliere in dieci interviste l’esperienza dei maggior autori e precursori di questo "piccolo" cinema: Francesco Rosi, Roberto Minervini, Alina Marazzi, Pietro Marcello, Michelangelo Frammartino, Giovanni Columbu, Alessandro Comodin, Leonardo Di Costanzo, Alice Rohrwacher e Matteo Garrone.

Il panorama produttivo e creativo di questo "altro cinema" è comunque legato alle esperienze del cinema italiano del passato (il cinema delle piccole troupe, dei personaggi di strada, del montaggio che diventa scrittura), ma è stato anche capace di creare una sua autonomia attraverso la vitalità artistica degli stessi autori e all’impegno politico dei temi delle loro opere. Un cinema questo che unisce in modo stretto produzione all’idea creativa, divenendo arte quando la sperimentazione visiva si fonde al racconto antropologico della realtà.

In una situazione distributiva nazionale di profonda depressione dell’esercizio distributivo (ormai al cinema si va solo per gli eventi e per i fenomeni commerciali), il cinema descritto nelle dieci conversazioni fa emergere in modo chiaro la sua peculiarità, il conseguente movimento di idee e temi di una nuova onda (informale) di autori.

Un dialogo quello del critico di Hollywood Party, che lungo il testo diventa puntuale ed esaustivo, grazie anche alle schede sugli autori e alla documentazione fotografica a colori delle loro principali opere. Proprio nell’ultima intervista al regista Matteo Garrone, autore oggi di finzione, si esplica quel rapporto tra produzione-realtà-idea creativa attraverso la descrizione dei suoi esperimenti autoprodotti di corti, di lungometraggi indipendenti e alla difficoltà produttive-creative dell’ultimo lavoro fantasy, Il Racconto dei Racconti (2015).

Sorprende semmai non trovare nelle pagine di questo primo volume autori come Andrea Segre, Alessandro Rossetto, Daniele Gaglianone, Alberto Fasulo, Salvatore Mereu, Claudio Giovannesi, che però come anticipato nell’introduzione dallo stesso critico, costituiranno il corpo di un secondo volume dedicato al cinema italiano del reale.