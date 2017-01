L’Ischia Film Festival apre il concorso e raddoppia con Boris Sollazzo nuovo direttore artistico

L’Ischia Film Festival - secondo chi scrive uno dei migliori e interessanti festival italiani - giunto alla sua quindicesima edizione, non lascia, ma raddoppia. Nomina un nuovo direttore artistico, il critico cinematografico e scrittore Boris Sollazzo, già nel team delle Giornate degli Autori di Venezia e da anni consulente in molti importanti festival. Va ad affiancare il fondatore Michelangelo Messina. Insieme, cominciano un nuovo processo di crescita della rassegna, che ormai ha un suo ruolo nella scene delle manifestazioni cinematografiche internazionali e che intende affrontare un ulteriore salto di qualità grazie alla professionalità di chi lavora ad alti livelli nel settore da 20 anni.

“Sono felice di affrontare questa sfida” dichiara il neodirettore Boris Sollazzo. “Da anni lavoro all’IFF e sono convinto sia uno dei festival più interessanti nel panorama italiano e internazionale. Sono felice di non sostituire Michelangelo, indispensabile all’IFF, ma di condurre questa nave insieme. Insieme raggiungeremo nuovi porti. Guarderemo al futuro, senza dimenticare la nostra identità cinematografica e territoriale. Affronteremo le sfide del futuro con percorsi tematici, artistici, contenutistici nuovi: il Castello Aragonese deve diventare sempre di più luogo centrale di un’arte e di un’industria in continua trasformazione, come già lo era, per la cultura, con Vittoria Colonna”.

Con questa notizia viene quindi dichiarato aperto il XV Ischia Film Festival, con le nuovedate ufficiali, dal 24 giugno all’1 luglio 2017. Aperte quindi le iscrizioni al concorso internazionale dedicato alle location cinematografiche e all’identità culturale dei territori scelti per le riprese. Al Festival possono partecipare lungometraggi, documentari e cortometraggi che abbiano valorizzato il territorio attraverso la scelta delle location, promuovendone così la realtà storica sociale ed umana, le tradizioni e la cultura.

La deadline per inviare le opere è fissata al 15 marzo 2017, ma una "latest deadline" è prevista fino al 31 marzo 2017. L’iscrizione può essere effettuata attraverso FilmFreeway, il più noto portale per filmmaker. Una giuria internazionale assegnerà il Premio “Ischia Film” al lungometraggio, al documentario ed al cortometraggio delle rispettive sezioni, oltre che al cortometraggio e al documentario della sezione Location negata.

La Direzione del Festival in accordo con il comitato d’onore ed il comitato direttivo del Festival, assegnerà inoltre i seguenti premi:

Premio “Castello Aragonese” Al miglior regista

Premio “Aenaria” Al miglior scenografo

Premio “Epomeo” Al miglior direttore della fotografia

Boris Sollazzo, classe 1978, è un critico cinematografico, giornalista, speaker radiofonico e scrittore. Scrive per il quotidiano Il Dubbio e collabora con Ciak, Rolling Stone, Riders. Recensisce ogni sabato film per La Rosa Purpurea del Cairo, programma in onda su Radio24. E’stato selezionatore e consulente alle Giornate degli Autori di Venezia, è tra i programmer de La Valigia dell’attore, nel comitato scientifico della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e collabora al Pardo Live al Festival di Locarno. In tv ha lavorato con La7, Rai2 e Gazzetta Tv. Ha scritto America Oggi, con Alessio Aringoli (ed. Alegre) oltre a Diaz- Una storia troppo italiana, #Chevisietepersi – Il manuale di chi tifa Napoli e Non abbiate paura di me, scritto con il pugile Clemente Russo, tutti editi da Fandango.

Per maggiori informazioni:

www.ischiafilmfestival.it

info@ischiafilmfestival.it

tel. 081984588