’L’Italia in Satira. Dagli anni ’70 ai giorni nostri’ - Mostra di Romano Garofalo - Roma, Biblioteca Guglielmo Marconi, 1-29 Luglio

Per tutto il mese di Luglio, dal giorno 1 al 29, si terrà presso la biblioteca Guglielmo Marconi di Roma (via Girolamo Cardano 135) L’Italia in satira. Dagli anni ’70 ai giorni nostri, uno spaccato di storia politica italiana lungo quarant’anni, tramite le vignette satiriche di Italian Comics (Quotidiano Multimediale Interattivo di Satira) diretto da Romano Garofalo.

Fumettista, giornalista, scrittore nonché vincitore di molti premi artistici nell’ambito dell’arte dei disegni animati, Garofalo è conosciuto al grande pubblico soprattutto per essere l’inventore di Jonny Logan, un grande successo che fece la sua prima apparizione in SuperGulp!, la nota trasmissione dell’allora TV dei ragazzi che spopolava tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80.

La mostra farà rivivere, con il sorriso sulle labbra, uno spaccato degli ultimi imprescindibili quattro decenni di storia repubblicana, partendo da Andreotti per arrivare a Renzi e passando per Craxi, De Mita, Berlusconi e tanti altri indiscutibili – ma discussi eccome – protagonisti della nostra vita politica e sociale.





L’inaugurazione avverrà Venerdi 1 Luglio alle 17.30 presso la Biblioteca Guglielmo Marconi in via Gerolamo Cardano 135.

Ci sarà un breve presentazione a cura di Pietro Gorini e seguirà un dibattito che vedrà la presenza di Romano Garofalo, Pietro Vanessi e Franco Stivali.











PER INFORMAZIONI:

antoniomartines7@gmail.com

Tel. 3343853927





Pagina su www.italiancomics.it





Biblioteca Guglielmo Marconi

Via Gerolamo Cardano 135

guglielmomarconi@bibliotechediroma.it

Tel. 0645460301