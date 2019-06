La Bambola Assassina: un chatbot per il Chucky personalizzato e interattivo!

Midnight Factory porta sul grande schermo l’horror diretto da Lars Klevberg. Dal 19 giugno in anteprima mondiale. Una nuova versione di Chucky è pronta a giocare con le nostre paure! La Bambola Assassina sta tornando, più pericolosa che mai!

Koch Media e QMI Stardust lanciano il chatbot per realizzare il Chucky personalizzato e interagire con la bambola horror più spietata della storia del cinema.

Chucky sta tornando!

Il reboot dell’omonimo film di successo del 1989 sarà al cinema dal 19 giugno distribuito in anteprima mondiale da Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media. In questo nuovo film Chucky è un giocattolo moderno tecnologicamente avanzato e dotato di intelligenza artificiale che si connette e controlla, a suo macabro piacere, tutti i dispositivi. Una digressione tecnologica che gioca con le paure della nostra società contemporanea, rendendo la Bambola Assassina più attuale che mai. E a proposito di tecnologia, Koch Media, complice QMI Stardust, in occasione dell’uscita italiana del film, ha realizzato il chatbot de La Bambola Assassina per personalizzare il proprio Chucky. Tramite il chatbot si possono infatti scegliere il colore dei capelli e degli occhi e l’outfit per ottenere una versione esclusiva. Sarà inoltre possibile interagire direttamente con la bambola horror più famosa e cinica della storia del Cinema. Ma le sorprese non sono finite. Una volta realizzata la versione personalizzata di Chucky, si riceverà immediatamente un buono cinema per 2 persone(1+1) per la visione del film. Non resterà che condividere il video sui social per far morire gli amici…d’invidia!

Pronti a giocare con Chucky?

SINOSSI

Karen (Aubrey Plaza), una mamma single, regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola "Buddi" per il suo compleanno. Il giocattolo però si rivelerà un oggetto dalla natura sinistra, dotato di intelligenza artificiale priva di limiti sia nell’apprendimento che nella sua furia.

