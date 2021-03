“La banda dei tre”: l’attrice Francesca Della Ragione tra i protagonisti del film disponibile da oggi su Sky

Da oggi, giovedì 25 marzo, su Sky Premiere è disponibile il film “La banda dei tre” di Francesco Maria Dominedò, che vede tra i protagonisti l’attrice Francesca Della Ragione.

Tratto dall’omonimo libro di Carlo Callegari, “La banda dei tre” è un film che stravolge i canoni classici del noir e che gioca sempre sul filo del grottesco e dell’ironia: distribuito da Zenit Distribution, vede nel cast, oltre a Francesca Della Ragione, Marco Bocci, Francesco Pannofino, Carlo Buccirosso, Aldo Marinucci e tanti altri.

Ne “La banda dei tre”, Francesca Della Ragione interpreta Patrizia, una cameriera maltrattata dal marito nullafacente (Alessandro Cremona) che spende tutto in scommesse. Per andare avanti fa due lavori e proprio nel bar dove Bambola (Marco Bocci) fa i suoi incontri di lavoro, troverà grazie a lui una via di uscita da una vita difficile ed infelice.

“E’ un film a cui sono molto legata forse perché come Patrizia sono un’eterna romantica che non smette mai di inseguire i suoi sogni, mettendo al primo posto il cuore e l’istinto nella propria vita” commenta Francesca Della Ragione, che aggiunge: “C’è una frase nel film che la rappresenta al meglio: il lavoro mi serve per campare, l’amore per vivere”.

Un ruolo, quello di Patrizia, che le ha già regalato tante soddisfazioni: grazie a questa interpretazione, infatti, Francesca Della Ragione ha vinto il premio come “Miglior Attrice Emergente” al XXIV Terra di Siena Film Festival ed il premio come “Miglior Attrice non Protagonista” al CROFFI 2020.

BIO

Nata e cresciuta a Roma, Francesca Della Ragione ha iniziato sin da piccola a muovere i primi passi sul palcoscenico grazie alla passione per la danza classica, che l’ha portata a ballare sin dall’età di 8 anni in alcuni tra le più importanti trasmissioni televisive sulle reti RAI e Mediaset.

Al cinema esordisce con Leonardo Pieraccioni nel film “Il Paradiso all’improvviso”, e nello stesso anno prende parte al film tv per l’emittente spagnola Antenna 3 dal titolo “Los Borgia” per la regia di Antonio Hernandez.

Seguono varie collaborazioni con registi come Rolando Ravello per “Immaturi La serie”, Paolo Virzì per “La Pazza Gioia”, Tonino Zangardi per il suo ultimo film “Quando Corre Nuvolari”, Luca Verdone per “Le memorie di Giorgio Vasari” e Nicola Barnaba per “Ciao Brother”. Con Alessandro D’Alatri lavora in due occasioni: “La Legge del Numero Uno” di Rai Fiction che partecipa alle giornate degli autori alla 74esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e la serie di Rai1 “Il Commissario Ricciardi”.

Sempre il 2020 si chiude con il conferimento del Premio Vincenzo Crocitti “Il Vince” come attrice in carriera.

Nel 2021 ha appena terminato le riprese del nuovo film di Alberto Ferrari in uscita il prossimo Natale dal titolo “The Christmas Show” e di “Piove”, il nuovo film horror di Paolo Strippoli.