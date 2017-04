’La carezza del ragno’ noir ambientato a Roma nel 1956 di Paola Rocco

Paola Rocco (Roma, 1969) dopo la Laurea in Lettere all’Università La Sapienza ha collaborato con diverse testate giornalistiche e agenzie di stampa. Al suo attivo anche esperienze di insegnante di letteratura italiana, lingua e letteratura latina e storia medioevale, moderna e contemporanea. Nel 2013 il suo racconto Isola è stato pubblicato su NuoveStorie.it, il sito de “la Repubblica” dedicato ai nuovi autori. La carezza del ragno (ISBN: 978-88-6771-379-0 Pagine: 268 Prezzo: € 16,00) è il suo primo romanzo. La carezza del ragno è un giallo che prende le mosse da una misteriosa morte avvenuta a Roma alle 4.45 del 12 settembre 1956, quando la ventenne principessa Francesca Bentivoglio (erede di una nobile famiglia ora però caduta in disgrazia) precipita dall’abbaino di un palazzo. Il commissario Giovanni Leoncavallo e il suo vice Riccardo Lobello indagheranno su questa tragica vicenda. Inizia così una serie di interrogatori a personaggi a volte strampalati e pittoreschi, come l’astrologa Mafalda Panzironi, presso la quale Francesca si confidava; il vecchio Augusto, il testimone che farnetica di angeli e di santi; la bella Circe, proprietaria dell’osteria La Bella di Roma dove il commissario si ferma spesso a mangiare un boccone; Mercurio Orefici, il portinaio poeta, appassionato dell’Orlando furioso e della citazione ad personam; e altri ancora. Grazie a questi interrogatori, alla fine il commissario scopre l’esistenza di una relazione clandestina tra il caporedattore della Fenice Libri, Andrea Dominici – che pure sta per sposarsi con Livia De Robertis, la figlia dell’editore – e la giovane principessa. Gli indizi sembrerebbero puntare su di lui, ma il commissario seguirà anche altre piste, fino ad arrivare al doppio colpo di scena finale. Avvincente giallo infarcito di numerose citazioni colte, sia letterarie sia musicali, che il lettore sicuramente potrà apprezzare e divertirsi a cogliere. Una scrittura elegante, raffinata e intensa, con una scelta di vocaboli quanto mai ricercata e preziosa.

