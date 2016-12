’La casa’ di Paco Roca vince il Premio Boscarato 2016‏

Un breve ed entusiasta comunicato della casa editrice Tunuè ci informa di una bellissima notizia: "Abbiamo fatto da poco ritorno dall’ultima edizione del Treviso Comic Book Festival, manifestazione che ci ha lasciato tanto, e questa volta anche un premio: siamo lieti di annunciare che Paco Roca ha ottenuto il Premio Boscarato 2016 (ex aequo con Manu Larcenet) con il graphic novel La casa nella categoria Miglior autore straniero. Il ritorno del “poeta delle vignette”, che in poco tempo ha esaurito la prima tiratura, convince i giurati con una storia ancora una volta toccante, profonda e poetica. Ringraziamo tutta la giuria per questo prestigioso riconoscimento, consegnato a uno dei maestri contemporanei del fumetto europeo". Chapeau!

QUI è possibile sfogliare 22 pagine del graphic novel

www.tunue.com