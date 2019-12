La collana più preziosa che si possa avere: la collana dei milionari

Non è una collana di diamanti o di pietre rare. È una collana di libri. È la collana dei coach, i professionisti che ti aiutano a cambiare la tua vita. E chi possiede questa collana? Mind Edizioni, la casa editrice fondata nel 2010 da Francesco Bogliari (trent’anni di esperienza ai vertici di grandi marchi come Sole 24 Ore, Sperling & Kupfer, Etas/Rizzoli) e Rosamaria Sarno (giornalista di testate come Espansione, L’Impresa, Harvard Business Review).

La vita di ognuno di noi può essere guidata dai suggerimenti di un amico, di un genitore, di un sacerdote, di un “guru”: “consiglieri esterni” che aiutano a prendere decisioni. Oggi accanto a queste figure tradizionali c’è anche quella del coach, che in maniera professionale aiuta le persone a trovare nuove strade per la propria vita.

La crescita di questa figura in Italia negli ultimi anni è stata accompagnata da Mind Edizioni, come raccontano Bogliari e Sarno: “Abbiamo “scoperto” nel 2010 Roberto Cerè, allora capace e promettente coach. Il suo libro Se vuoi puoi esce nel giugno di quell’anno e in breve tempo diventa il testo di riferimento in Italia nel campo della motivazione e dell’automotivazione. Per molte settimane in periodi diversi in testa alle classifiche dei best seller di Corriere della Sera, la Repubblica e La Stampa, è tuttora un long seller, con oltre 100mila copie vendute e decine di ristampe, oltre a migliaia di downloads della versione ebook e di quella audiolibro.”

Ma non è finita qui: da questo libro sono nate – dirette da Cerè – le collane “Se vuoi puoi” e “Le vie del successo” che oggi contano oltre 200 titoli: “La più grande e articolata biblioteca di coaching e motivazione a livello non solo italiano, ma internazionale” affermano gli editori, che aggiungono: “Tra gli autori della collana molti hanno “svoltato” e raggiunto il successo e la notorietà grazie alla pubblicazione del loro libro: coach e formatori seguiti da migliaia di persone come Daniele Di Benedetti e Andrea Gilardoni; imprenditori di livello internazionale come Loris Bonamassa o leader di settore come Clara Trama e Massimo Gori; manager di multinazionali come Luca Bianchi; formatori di grande autorevolezza come Antonio Bellucci, Marco Rimedio, Guity Mohammadi, Gianluca Bucci. Decine di questi titoli sono stati in testa alle classifiche di Amazon e gli autori hanno dato vita a eventi con grande partecipazione di pubblico nelle principali librerie italiane, in primo luogo le catene Mondadori e Feltrinelli”.

Alcuni di questi autori, grazie alla spinta determinante generata dal libro, sono diventati milionari, partendo da zero o consolidando attività imprenditoriali esistenti. Dichiarando pubblicamente il loro tributo all’esperienza fatta con la casa editrice che li ha scoperti e lanciati: “La pubblicazione del libro, uscito prima in italiano poi in inglese, mi ha permesso di incrementare il fatturato in modo molto consistente in poco tempo, consolidare la presenza dell’azienda sia nel mercato italiano sia in quelli asiatici e posizionarmi in maniera più elevata come professionista e come industriale” afferma Loris Bonamassa, imprenditore veneziano del settore arredo.

Le due collane, collegate al Micap-Master in coaching ad alte prestazioni di Roberto Cerè, proseguiranno nei prossimi anni, con numerosi nuovi titoli previsti già nel 2020: “Libri che, scritti da professionisti, servono sia come strumento di affermazione, riconoscimento e prestigio nella propria area di attività sia come manuali di facile e pronta utilizzazione da parte dei lettori” concludono Bogliari e Sarno. Che, nel frattempo, mentre sviluppavano e consolidavano la collana di coaching, diventavano gli editori dei libri di Harvard Business Review in lingua italiana, di autori di grande livello come Paolo Savona, Pierluigi Celli, Francesco Morace, Riccardo Varvelli, Angelo Deiana, Alessandra Colonna, Odile Robotti e di una linea editoriale di impostazione totalmente nuova su alimentazione e salute caratterizzata dal best seller della oncologa Maria Rosa Di Fazio, Mangiare bene per sconfiggere il male. Anche qui siamo a 100mila copie.

E il 2020, anno del decennale, si presenta pieno di nuovi progetti per Mind Edizioni.

