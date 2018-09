Cos’è successo nelle ultime ventiquattr’ore a Loris Daitona? Per quale motivo esiste il “Passero Rosso”? Perché la gente lo sta cercando?

Su queste tre domande si sviluppa e procede la struttura della dark comedy Daitona, film che sarà presentato il prossimo 19 settembre al Festival di Palma di Maiorca, per la regia del giovane Lorenzo Giovenga, autore della sceneggiatura insieme a Valentina Signorelli. La storia ci porta nella vita di questo scrittore capace di pubblicare, all’età di sedici anni, il best-seller “Ti Lovvo”, conquistando il mondo degli adolescenti. Da quella scossa editoriale sono passati tuttavia tanti anni e il nostro non riesce a trovare un editore che abbia fiducia in lui, che investa per il suo nuovo romanzo. Da questo punto andranno a verificarsi innumerevoli peripezie che vedranno Daitona muoversi in una Roma particolare, che trangugia citazioni al grande cinema americano anni Novanta e alla tradizione della commedia all’italiana.

Dal nome del protagonista al nome della casa di produzione il passo è breve, il film, infatti, che ha come protagonista l’attore Lorenzo Lazzerini, è stato prodotto dalla “Daitona”, dinamica società che fa della convergenza e della crossmedialità la sua stella polare. Da qui l’idea di portare il plot del film fuori dai suoi confini classici, su yuotube e facebook, con il personaggio dello scrittore indaffarato tra presentazioni, conferenze ed eventi.

Non resta che attendere i primi passi concreti di quest’opera realizzata interamente da un collettivo di giovani artisti. Close up, nei prossimi mesi, seguirà il percorso del film con interviste e analisi.

