La guerra oltre la notizia. Note sul giornalismo di guerra [libro]

Non è facile capire davvero l’orrore della guerra per chi non la vive in prima persona. ’La guerra oltre la notizia’, avvalendosi dell’aiuto di due giornalisti contemporanei come Franco Di Mare e Toni Capuozzo, consente di vivere emozioni e paure di chi si reca nelle “zone calde” in missione, senza tralasciare la propria umanità, il proprio essere uomo. Una denuncia da parte di chi, in qualità di inviato al fronte, ha visto con i propri occhi e percepito con le proprie emozioni.

Analizzando due libri degli inviati, Il cecchino e la bambina e Adiòs, l’autrice, Ilenia Menale, lancia spunti di riflessione per permettere a chi legge di capire davvero cosa sia la guerra oltre la notizia. Si parla di donne, di bambini, di anziani, del difficile mestiere del giornalista e soprattutto della paura, della rabbia, delle lacrime dello stesso inviato, che però è anche un uomo che al rientro dalla missione porta con sé memorie indimenticabili e impossibili da dimenticare. Il libro ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e contiene due interviste una a Capuozzo e una a Di Mare che firma anche la prefazione.

Tante le date delle presentazioni, tra queste l’11 dicembre alle 19:00 presso la Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi” a Roma insieme a Franco Di Mare e il giorno 15 dicembre alle 18:30 presso il Teatro Comunale di Formello con Massimo Cinque, autore Rai e docente Luiss, Giovan Battista Brunori, Vice Caporedattore Esteri e Vaticanista Tg2 e Silvia De Menna, voce narrante di Flashbook.

Ilenia Menale è una giovane giornalista napoletana da anni residente a Roma. La guerra oltre la notizia è il suo libro d’esordio. Racconta l’autrice: “questo libro nasce da un’idea semplice ma allo stesso tempo difficile: non dobbiamo rimanere inermi di fronte ad ogni genere di violenza. É inaccettabile continuare a vedere bambini impotenti morire sotto le bombe. Queste sono storie che tutti conoscono ma che nessuno fa proprie. Noi non dobbiamo mai perdere di vista l’immagine di innocenti che muoiono per mano dell’uomo. Dobbiamo farla nostra e solo così possiamo veramente capire la crudeltà della guerra.”

Un vero messaggio di Natale che inizia con una breve introduzione sul giornalismo di guerra e sulla missione dell’inviato e termina seminando speranza.