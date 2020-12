La luna e l’Eden di Laura Silvestri in libreria

La Luna e l’Eden è il decimo libro della collana Memorie dal Futuro, curata dall’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare e edita da Acheron Books.

Memorie dal Futuro è una collana di antologie personali, dedicate ai racconti degli autori/autrici che più si sono distinti nei concorsi letterari banditi da RiLL (in particolare: nell’ambito del Trofeo RiLL, uno dei più importanti premi italiani per racconti fantastici, cui partecipano oltre 300 testi all’anno).

La Luna e l’Eden propone i racconti di Laura Silvestri: romana, ingegnere gestionale, ha già pubblicato numerosi racconti su riviste e antologie (e molti di tali racconti sono stati anche premiati in concorsi letterari); inoltre, ha firmato i romanzi fantasy “Nel nome della Dea” (ed. Giovane Holden, 2015) e “Jingu – La Leggenda di un’Imperatrice” (Watson Edizioni, 2019).

La Luna e l’Eden è un’antologia di racconti fantasy e di fantascienza. È un’antologia “al femminile”, visto che in molte storie le protagoniste (e/o i personaggi chiave) sono donne: scienziate, streghe, pescatrici, capovillaggio, vecchie pazze (o presunte tali), capitani d’astronave.

Donne che agiscono nel passato o nel futuro, ma che sempre resistono: alle ingiustizie sociali, alla malattia, alla solitudine, alla perdita dei più cari legami affettivi.

Non sono racconti che regalano happy end comodi o consolatori, ma che allo stesso tempo non cedono nemmeno al trito cliché dei finali senza scampo e senza speranza. Alternando toni drammatici e umoristici, Laura Silvestri ci ricorda con le sue storie quanto siano importanti la dignità, le aspirazioni, i sentimenti di ognuno di noi, quanto queste cose contino nel definirci esseri umani. Proprio per questo, sono racconti particolarmente attuali.

Il titolo del volume è, non a caso, La Luna e l’Eden: la luna richiama, simbolicamente, il Fantastico e il Femminile, che sono il filo rosso delle storie incluse nel libro. Nove racconti per testimoniare che – seppure veniamo dall’Eden – nella vita dobbiamo allontanarcene e metterci in gioco (“sporcarci le mani di terra”, dice l’autrice nell’intervista che chiude l’antologia). E questo vale anche quando ci avventuriamo nei territori del Fantastico, nelle esistenze di personaggi immaginari, in cui però possiamo rivedere noi stessi, o il nostro quotidiano.

La Luna e l’Eden è disponibile da novembre 2020 ed è stato presentato a cura di RiLL nell’ambito di Lucca Changes, l’edizione 2020 (interamente on line) del festival internazionale Lucca Comics & Games.

Il volume è disponibile su Amazon e presso RiLL.