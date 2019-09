Pronto un progetto "top secret" per l’Oltreoceano

La vittoriese Ina Bordonaro dal 2013 ha iniziato a lavorare nel campo della moda aprendo uno studio tutto suo sfoggiando il suo innato talento!

Il suo percorso comincia nel 2009, all’ Harim, Accademia Euromediterranea di Gabriella Ferrera, presso la quale ha conseguito il diploma di laurea. Il 2019 si è rivelato per lei un anno pieno di soddisfazioni in ambito lavorativo. Nel mese di maggio ha visto pubblicati alcuni degli abiti da lei stessa realizzati sul noto mensile di moda "La mia Boutique".

Dopo la vittoria del premio nella sezione sperimentazione, dello scorso anno, Ina torna a far parte della meravigliosa organizzazione che è la GDD fashion Week, non più come concorrente, ma come membro di giuria e stilista ospite, avendo modo di vivere questo grande evento di moda per la prima volta da un punto di vista differente e del tutto nuovo per lei.

A differenza degli scorsi anni, - racconta Ina - nel 2019 gli appuntamenti con la GDD fashion Week sono cominciati nel mese di aprile con la prima preview, svoltasi al MACRO, museo d’arte contemporanea di Roma. Ad essa ne sono seguite altre due, di cui l’ultima presso il Rufa Space, anch’esso nella città di Roma. Un meccanismo che dà molte opportunità agli stilisti che decidono di concorrere, offrendo loro una grande visibilità e l’opportunità di arrivare direttamente alla fase finale della competizione. Durante le tre le preview sono stata presente come membro di giuria e stilista ospite. In tutte e tre le occasioni hanno sfilato a Roma abiti appartenenti alla mia vecchia collezione insieme ad altri inediti. Ho preso parte come giurata e stilista ospite anche alla serata di gala del 2 agosto, ovvero la fase finale della GDD fashion Week, svoltasi ad Amantea, in Calabria, presentando in anteprima la mia nuova collezione: "Scoglitti" , composta da sei abiti "Scoglitti" è una collezione che nasce dall’amore profondo per la mia terra.. per il luogo in cui vivo, il mio angolo di paradiso che mi ha vista crescere, tra le onde del mare, tra i pescatori che nel cuore della notte lasciano la terra ferma e lo stile Liberty, forte caratteristica che si può ammirare sui portici delle case più antiche di questo paesino, che regala un cielo variopinto e spettacolare ad ogni tramonto. Scoglitti è un piccolo gioiello che offre uno spettacolo naturale intenso, ricco di odori, di sapori e di colori che riempiono di emozioni il cuore e l’anima di chi li guarda.

Ho utilizzato tessuti morbidi e leggeri che ricordano le onde del mare, pizzi che richiamano il Liberty, reti da pesca che omaggiano i nostri pescatori (e per questo ringrazio i pescatori di Scoglitti, in particolare le famiglie Perone e Domicolo per le reti che mi hanno fornito), cavallucci marini che ricordano la fauna che popola il nostro mare, i coralli di Camarina e i dipinti che rappresentano i luoghi caratteristici, come il nostro simbolo più noto, ammirato dai visitatori e contemplato dai paesani: lo Scoglio di Fuori (Scuogghiu i’ Fora) Sono questi gli elementi che danno vita alla collezione dedicata al paesino che porto nel cuore da sempre, insieme ad una cartella colori che va dai toni dell’oro, come le nostre spiagge dalle finissime sabbie dorate, ai toni del blu e del bianco, che ricordano il mar Mediterraneo e la spuma marina. è attraverso questi abiti che voglio raccontare la bellezza della Sicilia e di Scoglitti.

La GDD fashion Week 2019 si è conclusa con successo, regalandomi nuove emozioni e valorizzando con una scenografia spettacolare le mie creazioni in passerella, per questo vorrei ringraziare i direttori artistici Ernesto Pastore e Viviana Lorelli, e l’incredibile staff che questa organizzazione può vantare, giovani professionisti già a lavoro per i prossimi appuntamenti, il primo dei quali il 22 ottobre, poiché avrà luogo una nuova preview della GDD fashion Week a Roma. Oltre questo prestigioso evento quest’anno ho avuto il piacere e l’onore di rappresentare l’Italia all’ International Fashion Show tenutosi il 27 luglio nella città di Herceg Novi, in Montenegro, organizzato da Vesna krivocapic, al quale erano presenti cinque nazioni europee rappresentate ciascuna dal proprio fashion designer. L’evento prende il nome dalla location che lo ospita "Forte Mare" poiché la sfilata si tiene annualmente sul terrazzo di una fortezza medievale che si affaccia sul mare. Rappresentare la mia nazione all’estero è stato per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

Per il futuro ho dei progetti che riguardano il commercio oltreoceano, ma non posso ancora dire nulla in merito