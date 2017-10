Brivido Giallorosso è una mostra di arte digitale patrocinata dalla A. S. Roma e realizzata da Brivido Pop di Marco Innocenti che celebra Roma e la Roma come binomio di arte e sport unico al mondo.

I giocatori che indossano la maglia giallorossa diventano eroi, cavalieri, personaggi mitologici, paladini di un senso di appartenenza ad un nome – ROMA – che porta con sé secoli di storia. I loro gesti atletici assumono quindi l’importanza delle grandi opere dei maestri della pittura che studiamo sui libri e che ammiriamo nei musei di tutto il mondo. La mostra è dedicata agli sportivi e ovviamente ai tifosi romanisti, ma ambisce anche a rendere familiari a tutti, giovani e meno giovani, alcune opere d’arte che fanno parte del nostro patrimonio culturale.

L’esposizione di 45 opere - collage digitali stampati su tela a tiratura limitata con inserti manuali di carta strappata - inaugurata il 28 settembre scorso, presso il Guido Reni District in Via Guido Reni, 7, si tiene fino a lunedì 9 ottobre. L’ingresso alla mostra è gratuito; orario non stop dalle 11 alle 21 (il sabato dalle 11 a mezzanotte).