La musica di Cristoforo Nania a Pechino, grazie al Bob #Marley Day

NOTE BIOGRAFICHE

Cristoforo (Cris) Nania, nato in Sicilia il 21 narzo 1956. Un’infanzia difficile e solitaria, lontano dai luoghi familiari e dai riferimenti affettivi; il ritorno al suo paese in età adolescenziale, tanto desiderato, non gli da comunque la gioiosa serenità della familiarità dei luoghi e non ritrova le sue origini, gli affetti e le persone ormai perduti per sempre, come aveva mille volte immaginato. Decide a sedici anni di iniziare l’avventura della sua vita imbarcandosi. Mille storie, mille esperienze e continua ancora oggi, alla continua riprova di se stesso e dei suoi ideali. Ha girato per il mondo e, curioso per indole, non ha mai smesso di cercare e avere sempre nuove esperienze. I suoi scritti, narrano anzi “sentono” sentimenti e situazioni, focalizzano spesso la sofferenza, il dolore, la gioia effimera di momenti che, insiti nell’animo umano e comunque mai causa di rinuncia e di abbandono, diventano anzi motivo di apprendimento, crescita e speranza. Per propria natura è interessato ed istintivamente coinvolto dalle novità o dalle “stranezze”, che comunque non gli creano stupore ma curiosità e che lo spingono, per innata sete di sapere, ad approfondire, per capire, imparare, per crescere. Rimane quindi attento a ciò che lo circonda, sempre pronto a cogliere ogni segnale di cambiamento. Innamorato della Vita e fortemente attratto dall’universo femminile, così diverso e complesso rispetto a quello maschile. Divorziato, ha due figli maschi. Vive in Sicilia, ma sono frequenti i viaggi fuori di questa. Parla inglese e spagnolo. Legge di tutto e la musica attraversa la sua vita. Ama i colori della terra, rifugge la folla carnascialesca, a meno che non sia lui a crearla. Comunicatore capace, intelligenza al di sopra della media, pensiero istintivo e alle volte quasi precognitivo, è sempre un passo avanti negli eventi. È un duro con il cuore tenero.

(I. C.)

CRISTOFORO e la LOCANDA DI CRIS Un cantautore di vecchia scuola. Una original band, che mette nel calderone pop, rock, stile cantautorale, blues, funky, ballate, country. I testi e le musiche sono "antichi" e moderni allo stesso tempo, messaggi di vita quotidiana, di amore e passione. Ogni brano creato, è musicalmente diverso dagli altri, e la vena blues è molto forte. La band è formata da 6 elementi, il cantante paroliere, due chitarre elettriche e acustiche, basso tastiere e batteria. I componenti della Locanda, sono di grande capacità tecnica e creatività musicale, è grazie a loro che i brani hanno trovato una dimensione armonica particolare rispetto all’essenzialità propria del genere cantautorale di Cris

Contact: cris@webmetropolis.org

http://cristoforo.bandcamp.com/

http://webmetropolis.org/cristoforo/

www.facebook.com/CristoforoNania

Booking page: www.webmetropolis.org/gruppi...