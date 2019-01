La novità della pellicola Lomography, ah! la nostalgia della pellicola!

Ah, la pellicola!!!!!!

Lomography presenta la nuova pellicola LOMOGRAPHY B&W 100 35 MM Potsdam

Le nuove pellicole LOMOGRAPHY B&W 100 35 MM Potsdam Kino sono ispirate al cinema tedesco degli anni Sessanta, create partendo da alcuni rullini cinematografici di una leggendaria compagnia tedesca, che ha trasformato il panorama del cinema dei primi del Novecento. Utilizzate in origine per creare vignettature monocromatiche, i toni bianchi e neri producono un effetto senza tempo. Proprio come la sua predecessora Berlin, la pellicola Lomography B&W Potsdam Kino Film crea uno charme monocromatico nel classico formato da 35 mm. Con una media sensibilità pari a 100 ISO, è la scelta ottimale per giornate di sole e scenografie dove è richiesta una particolare attenzione ai dettagli. Con la sua grana sottile, questa potentissima pellicola è sicuramente una creazione incredibile.

A partire da maggio 2019, la pellicola LOMOGRAPHY B&W 100 35 MM Potsdam Kino sarà disponibile per decorare il mondo in stile cinematografico con le sue ipnotiche tonalità monocromatiche per scatti senza tempo nello Shop online di Lomography o in uno dei nostri Gallery Stores per soli 7,90 EURO shop.lomography.com/lomography-film-potsdam-kino-35mm-5pack