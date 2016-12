La prima edizione del Premio Musa D’Argento approda in Sicilia grazie a Lucia Aparo

La prima edizione del Musa D’Argento “approda” in Sicilia grazie a Lucia Aparo

Tutti i protagonisti delle finali nazionali del Musa d’Argento 2016

La siciliana Lucia Aparo, Presidente della Associazione culturale Academy Stars e fondatrice del Premio Nazionale Musa D’Argento, ha finalmente rivelato alla stampa le ultime indiscrezioni sulle finali nazionali della prima edizione di questo importante evento.

Dopo aver reso noto ai media l’intera commissione della Sezione Arte quattro membri autorevoli giudicheranno gli artisti rimasti in gara: il giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno" Gianpaolo Balsamo; la critica d’Arte Loredana Finicelli; l’Artista dell’Arte dei Led Francesca Guidi ed il fotografo e calligrafo Amjed Al Rifaie) e della sezione Cinema un Presidente del calibro della grande giornalista Elizabeth Missland, che è stata per 22 anni Direttore Artistico e Presidente Onorario dei Globi D’Oro dell’Associazione Stampa Estera in Italia e dal 2000 fa parte del Comitato Artistico del fortunato Monte-Carlo Film Festival de la Comedie di Ezio Greggio; una Madrina come il Premio David di Donatello Barbara Enrichi; l’attrice e regista Lucia Sardo; il grande compositore e direttore d’Orchestra Franco Micalizzi, autore di alcune delle piu’ indimenticabili musiche da Film del Cinema italiano; il regista e sceneggiatore nonché scrittore Marco Tullio Barboni, figlio del mitico E.B. Clucher re degli spaghetti western; il regista Pierfrancesco Campanella) e la composizione della Giuria Talenti, guidata dalla Madrina Sara Santostasi.

Nella Categoria Musica e Canto ecco chi sara’ presente in quel di Ragusa: il Produttore Discografico M. Silvio Pacicca della SpcSound (omaggera’ i vincitori Senior con un contratto discografico per un anno e la candidatura a Sanremo Giovani 2018, mentre per la categoria Baby Junior si vincerà l’accesso alla Compilation Musa); il vocal coach Salvatore Tozzi della Studio 71 Recording; Iskra Menarini nota al pubblico per essere stata grande vocalist di Lucio Dalla; il Maestro Vincenzo Capasso autore e paroliere di Mina, Finizio e molti altri (omaggerà il Premio Musa con la Sigla ufficiale del Festival); il Direttore d’Orchestra e pianista Marco Orsini; il tenore Daniele Lo Piccolo.

Per la Categoria Cinema: Graziella Terrei Produzione Cinematografica Magic Effect nonchè Responsabile Sky Lombardia omaggerà i vincitori inserendoli in prossime produzioni cinematografiche Film o Tv ; stessa tipologia di premio offrirà Roy Geraci ( al secolo Rosario Geraci ) Produzione Cinematografica e Tv Panormus Pictures srl.

Nella Categoria Danza e Ballo addirittura due presenze internazionali: George e Maria Postelnicu in veste di Primi Ballerini Opera’ di Bucarest. Saranno proprio questi due grandi professionisti a premiare i vincitori della categoria con alcune borse di studio e con l’accesso al Galà dell’Operà di Bucarest nel mese di Novembre 2016.

Nella Categoria Moda, le presenze dello Stilista nonchè Presidente Onorario Camera Nazionale Moda e Costume di Roma, Luca Conti Taguali ( che omaggerà i vincitori inserendoli in tutti gli eventi moda della Camera Nazionale per l’anno 2017 ); il noto giornalista Michele Cucuzza; il Direttore della Rivista "ORA", Lorella Ridenti; l’organizzatrice di eventi Daniela Valenti ( omaggerà gli stilisti e le Modelle che vinceranno inserendoli nel suo format " Passerella da Sogno"); i modelli prescelti, invece, parteciperanno alla finale de "Il Piu Bello D’Italia" di Carlo Minghetti.

Per la sezione Make up, a giudicare i talenti un nome come quelli di Pablo Gil Cagne’ ( per premio, uno stage gratuito di 2 giorni presso la sua Accademia ); nella sezione Hair Stylist , invece, sarà Gennaro Diana ad omaggiare i vincitori con uno stage gratuito di 3 giorni presso la sua Accademia a Napoli.

Tra gli assegnatari, sarà consegnato il premio Brail per i non vedenti dal Direttore D’orchestra Marco Orsini, lui stesso non vedente.

Il Premio Musa D’Argento, che consiste in una statuetta raffigurante una Musa, sara’ destinato ai vincitori di ciascuna categoria previste, suddivise nelle varie sezioni in gara (per il Cinema, si sceglierà il migliore tra i cortometraggi, i documentari, regia, sceneggiatura, colonna sonora, attrice, attore, rivelazione; per i Talenti, invece, divisi nelle fasce Baby-Junior-Senior, ci sara’ un vincitore per il canto, uno per il ballo, uno per la recitazione e uno per la moda; per quanto concerne infine Make-Up, Haiy Stilyst, Stilista, Fotografia, Pittura, Scultura e Poesia, anche qui un solo vincitore/vincitrice a sezione).

In giuria, oltre alla Direttrice di magazine nazionale Lorella Ridenti, nomi noti ed autorevoli come Elizabeth Missland, Michele Cucuzza, Franco Micalizzi, Barbara Enrichi, Sara Santostasi, Lucia Sardo, Marco Tullio Barboni, Pierfrancesco Campanella, Iskra Menarini, Marina Pennafina, George e Maria Postelnicu, primi ballerini Operà di Bucarest.

Ospiti della rassegna: l’attrice Marina Pennafina; l’attore Bruno Turrisi; il produttore, regista e attore Pasquale Arnone; Calogero Di Carlo Direttore Universita’ Telematica Pegaso; il produttore e regista Pietro Innocenti; i cantautori siciliani Calandra & Calandra e anche Francesco Aprile; il Direttore d’Orchestra Marcello Giordano Pellegrino; Tony Pasquale; l’onorevole Sante Perticaro; l’Ambasciatore onorario della Città di Santo Domingo Andrea Tasciotti; il Direttore D’Orchestra Peppe Arezzo; l’Insegnante di Musica e Canto della Scuola Calliope Giannella Gulino; la cantante Rachele Amenta; Vincenzo Stroscio; lo scrittore Agostino Portanova; il tenore Daniel Lo Piccolo.

Partners e collaboratori importanti del Premio Musa D’Argento anche l’Associazione Vittime della Strada nella persona del Responsabile Regionale Biagio Lisa e l’Associazione Memoriam il cui Presidente e’ Marco Piccione; Veteran Club Panormus Pres. Antonino Auccello; Club Fiat 500 Vittorio Brambilla Presidente Aurelio Cannella; Marinella Vitale; Giovanni Battaglia;l’insegnante di Canto Giulia Rizza; Klaus Davi’.

Per il trucco e parrucco: Associazione della Bellezza Vanity e Creazione Donna.

Media partners : Settimanale ORA -Direttore Lorella Ridenti - Video Mediterraneo - Radio Mediterraneo - Canale 66 - Sky Lombardia - Globus Radio Tv - Canale Italia - Radio New York ICN NY- Vittoriadaily.net

Sponsor Ufficiali: Gruppo Arena e Supermercati Deco’.

Patrocini istituzionali: Comuni di Ragusa, Comiso e Vittoria.

A presentare l’evento, il conduttore radiofonico e televisivo Anthony Peth.

Per assistere alla finale nazionale del Premio Musa D’Argento, sarà necessario un accredito nominativo.

Per informazioni:

www.musadargento.it