La RAI sceglie l’attore siciliano Fabrizio Falco e il compositore napoletano Angelo Vitaliano per festeggiare i 150° della nascita di Pirandello

La Rai nell’ambito dei festeggiamenti del 150° anniversario della nascita di di Luigi Pirandello avvenuta il 28 giugno 1867 comunica che Rai Radio 3 la sera del 28 Giugno alle ore 21.00 in diretta dalla Sala A di via Asiago – ROMA,andrà in onda Partitura P. Uno studio su Pirandello in cui vengono messi assieme tre racconti dello scrittore agrigentino. La morte addosso, Una giornata e Il treno ha fischiato. Protagonisti l‘attore Fabrizio Falco e il musicista Angelo Vitaliano. Occasione per vedere all’opera due dei talenti italiani più interessanti delle nuove leve artistiche, Falco premio Ubu l’anno scorso per gli under 35, impegnato in questo spettacolo con un trascinante recitativo, fatto di una intensa drammaturgia interpetrativa dei racconti di Pirandello siciliano come lui. Sostanziale al progetto è l’intervento del musicista Angelo Vitaliano, vincitore della Violetta d’oro al Festival di Parma per la migliore colonna sonora. Vitaliano accompagna con un flusso di musica le allucinazioni pirandelliane riuscendo a dare un sostanziale apporto creativo alla recitazione, con brani di grande spessore musicale.

Per unlteriori informazioni: LINK