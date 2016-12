La reunion dei Blur e il Britpop a NUOVO CINEMA PARENTI‏ di Milano

Un film documentario sulla reunion dei Blur, un cortometraggio sul cinema di una volta e un incontro + DJ Set a tema anni 90. Questi gli eventi del prossimo 30 aprile, in occasione della serata conclusiva di NUOVO CINEMA PARENTI - Gli inediti, rassegna di cinema inedito a Milano al Teatro Franco Parenti a cura di ceCINEpas.

Per due mesi, NUOVO CINEMA PARENTI - Gli inediti ha proposto titoli nazionali e internazionali premiati nei maggiori festival mondiali, preceduti da cortometraggi e accompagnati nel foyer da bistrot, musica, stand, incontri e ospiti.

In occasione dell’ultimo appuntamento, la musica torna protagonista. Nel foyer, a ingresso gratuito a partire dalle ore 20.00, DJ Set Britpop di Karmadrome e l’incontro Chiacchiere e aneddoti su Britpop, Blur e dintorni a cura di Carlo Villa (autore di Brit Pop, Piccola Enciclopedia 1990-1997). Inoltre, presenza del bistrot a kilometro ceCINEpas con prodotti selezionati e i banchetti con i libri di Libreria Don Durito e Bietti Heterotopia.

In Sala Grande, alle ore 21.30, la proiezione sarà doppia. Il documentario (in lingua originale con sottotitoli in italiano) di Sam Wrench Blur: New World Towers sulla reunion della band simbolo degli anni 90, preceduto dal curioso progetto Brustulein - Cinema da sgranocchiare di Davide Rizzo, sull’importanza del cinema nello sviluppo sociale dal dopoguerra a oggi. Ospite in sala il regista Davide Rizzo.

Al termine della proiezione, il Britpop di Karmadrome invaderà ancora il foyer del teatro.

Biglietti:

Foyer entrata libera

Proiezione posto unico 7,00€

Infoline: info@cecinepas.it – Biglietti online: www.teatrofrancoparenti.it

biglietteria 02/59995206 - biglietteria@teatrofrancoparenti.it - info@teatrofrancoparenti.it

Sede proiezioni:

Sala A come A - Teatro Franco Parenti

Via Pier Lombardo, 14

20135 Milano

http://teatrofrancoparenti.it/?p=do...