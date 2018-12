La siciliana Roberta Procida nel cast del film “Moschettieri del Re – La Penultima missione” di Giovanni Veronesi

Bellezza mediterranea più unica che rara e sguardo ammaliante. Lei è Roberta Procida siciliana doc con una carriera di tutto rispetto alle spalle.

Dal 27 dicembre sarà al cinema con “Moschettieri del Re – La penultima missione” di Giovanni Veronesi in cui interpreta la bella Farnesina, compagna di Porthos (Mastandrea) ed ha una Locanda. La giovane donna spera che il suo amato possa tornare in sé poiché lui stesso ha creato un intruglio che lo stordisce per non pensare.

Roberta Procida l’abbiamo potuta vedere in passato al cinema nel film “Fuori dal coro” di Sergio Misuraca. Per la televisione, invece, nelle fiction “Squadra antimafia”, “Il Restauratore”, “Il Giovane Montalbano”, “Boris Giuliano”, “Squadra Mobile”, “Libero Grassi”. In teatro, infine, l’abbiamo potuta apprezzare in “Aggiungi un posto a tavola”, “Romeo e Giulietta – amore eterno” e “Da Nazaret una stella…la vita”.

Prossimamente Roberta Procida sarà nel film cileno dal titolo “The Job divisione noat” di Gabriel e Nicolas Molinari e nel cortometraggio diretto da Orazio Bottiglieri dal titolo “Senza Paura” in cui vestirà i panni della protagonista, una maestra che guida i suoi alunni tra le vie di Palermo alla scoperta di luoghi e realtà.