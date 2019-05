La X° edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico

Il Festival Internazionale del Cinema Patologico è arrivato alla decima edizione, crescendo di anno in anno pur non avendo tappeti rossi o paparazzi da prima pagina. Un Festival, però, sicuramente ricco di novità, originalità e grande comunicazione tra il mondo scientifico e le storie raccontate dai tanti film in concorso.

Per celebrare questi primi dieci anni di "follie cinematografiche", dal 17 al 19 maggio 2019, presso il Teatro Patologico in Via Cassia 472 (Roma), oltre ad essere presentati i film, selezionati e giudicati dalla giuria composta da ragazzi diversamente abili (unica al mondo), si terranno incontri, dibattiti e confronti tra il mondo dell’Arte e quello medico-scientifico.

L’apertura, venerdì 17 maggio alle 21.00, sarà dedicata al problema, sempre più devastante, del’autismo con una serata curata dalla dottoressa Alessandra Pomilio e con la presenza di molti illustri professori dell’Università degli Studi di Tor Vergata. Al termine del convegno, che prevede anche l’esibizione di alcuni utenti, sarà proiettato il film Be kind, di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone. Un viaggio cinematografico nel mondo della diversità, che sarà raccontato in sala dal direttore della fotografia del film, Lorenzo Messia.

Il 18 maggio, sempre alle 21.00, la serata sarà dedicata al tema della migrazione e dell’accoglienza con la straordinaria performance multiculturale di Exodos, a cura di Luigi Saravo. A seguire verrà proiettato il documentario La follia dell’Eliseo, di Federico Papagna, che racconta il lavoro di teatro-terapia portato avanti da Dario D’Ambrosi e ripercorre la vergognosa vicenda dell’umiliazione subita dai ragazzi del Teatro Patologico, lo scorso ottobre, presso il Teatro Eliseo, che ha letteralmente cacciato via la Compagnia del Teatro Patologico, senza motivazioni e senza il minimo rispetto, alla vigilia dell’inaugurazione del Festival dedicato ai 40 anni della Legge 1980, Legge Basaglia.

Il Festival si concluderà domenica 19 maggio, a partire dalle ore 18.00, con la cerimonia di consegna dei premi, non solo ai film vincitori ma anche ai molti attori che in questi dieci anni hanno partecipato e collaborato per far diventare il Teatro Patologico una realtà riconosciuta in tutto il mondo. Sono stati invitati per ricevere il premio: Claudia Gerini, Sebastiano Somma, Marco Bocci, Alessandro Roja, Anna Foglietta, Marco Giallini, Vinicio Marchioni, Edoardo Leo e Francesco Montanari.

La serata si chiuderà con il concerto dei Boogaloo.