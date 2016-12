LAMBERTO BAVA ALLA ROMA FILM ACADEMY - MASTERCLASS APERTA AL PUBBLICO‏

La ROMA FILM ACADEMY è lieta di segnalare la masterclass di giovedì 10 marzo (ore 15.00 - aula magna dell’Accademia) dedicata al genere horror e che avrà come ospite il regista ed autore cinematografico e televisivo, Lamberto Bava, uno dei nomi più importanti del nostro cinema di genere. Figlio d’arte del maestro dell’horror italiano Mario Bava e suo collaboratore al principio, in seguito al fianco di Dario Argento su diversi lavori, Lamberto Bava è autore egli stesso di opere horror sia al cinema che in televisione.

“La presenza di Lamberto Bava nella nostra didattica è molto importante per i ragazzi che questo mese affrontano il genere thriller/crime/noir/horror. L’incontro con questo regista - spiega Dario de Judicibus, CEO della Roma Film Academy - sarà incentrato sulle caratteristiche produttive delle opere di genere, sulle figure professionali specifiche coinvolte su un set horror, sulla creatività tecnica necessaria in questo tipo di progetti. In generale cercheremo di “rubare” a Lamberto consigli e magari anche qualche trucco del mestiere, legati a questo genere così delicato!”.

Tra i lavori di Lamberto Bava ricordiamo per la tv la miniserie in 4 episodi Brivido giallo, la fortunatissima serie Fantaghirò (unico e felicissimo esperimento televisivo italiano di genere fantasy divenuto, negli anni, un cult) e la miniserie Sei passi nel giallo. Per il cinema ha realizzato, tra gli altri film, Schock, Macabro, Dèmoni e Dèmoni 2 Le foto di Gioia, e Ghost Son.

Per assistere alla masterclass (aperta al pubblico) le prenotazioni dovranno pervenire all’indirizzo mail segreteria.didattica@romafilmacademy.it , entro martedì 8 marzo.

Per informazioni:

Roma Film Academy, c/o Teatri 4 e 16 - Cinecittà Studios

via Tuscolana 1055, 00173 Roma RM

www.romafilmacademy.it