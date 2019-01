A Lamezia Terme: FARE CRITICA, il Festival della critica cinematografica e teatrale

Nasce Fare Critica, il Festival interamente dedicato alla critica cinematografica e teatrale, diretto da Gianlorenzo Franzì (critico cinematografico e direttore artistico del Lamezia Film Fest), che si terrà a Lamezia Terme dal 19 al 23 febbraio presso il Chiostro di San Domenico.

L’obiettivo che si pone la manifestazione è quello di riflettere sul ruolo della critica nell’epoca dei social network, ristabilendone la necessità e l’urgenza. La critica, infatti, con l’avvento del web è stata negli anni sempre più bistrattata e spesso confusa con il giornalismo cinematografico e teatrale che, a differenza della prima, ha uno scopo meramente informativo. La critica, piuttosto, vuole porre delle riflessioni, contestualizzando i film anche da un punto di vista sociale e culturale, legando l’opera in maniera indissolubile al suo creatore, e quindi alla necessità e all’urgenza creativa.

Nel corso della sua storia, il lavoro di critica cinematografica e teatrale ha riconosciuto ed etichettato le diverse scuole e le diverse correnti, analizzando e raccontando le caratteristiche e i protagonisti, spesso anticipandone gli sviluppi futuri. Un’operazione, questa, che porta senz’altro ad apprezzare di più un’opera, perché capace di rivelare anche degli aspetti meno espliciti e di cogliere le assonanze con altre arti (dalla pittura alla fotografia, dalla musica alla letteratura).

Per questo, Fare Critica vedrà l’alternarsi di incontri e dibattiti tra alcuni dei più importanti ed influenti critici del panorama nazionale (cinematografico e teatrale) e artisti provenienti dal grande schermo e dai palcoscenici più noti. Il tutto sarà corredato anche dalla rappresentazione di spettacoli di teatro contemporaneo, per offrire uno sguardo vivo e pulsante dell’attuale offerta teatrale, e dalla proiezione di film rappresentativi degli artisti intervenuti. A chiudere il festival, un live musicale a cura di Rowan Coupland.

Il cartellone completo degli eventi e degli ospiti sarà comunicato nella conferenza stampa di sabato 9 febbraio 2019.

CINEMA

Tra gli artisti che prenderanno parte alla manifestazione anticipiamo Giovanni Veronesi, il regista di tantissimi successi come Manuale d’amore (2005), Italians (2009), Moschettieri del re – La penultima missione (2018), nonché sceneggiatore di Carlo Verdone (C’era un cinese in coma, 2000), Leonardo Pieraccioni (I laureati, 1995; Il ciclone, 1996; Fuochi d’artificio, 1997; Il pesce innamorato, 1999; Il principe e il pirata, 2001; Il paradiso all’improvviso, 2003; Ti amo in tutte le lingue del mondo, 2005; Una moglie bellissima, 2007; Io & Marilyn, 2009; Finalmente la felicità, 2011; Il professor Cenerentolo, 2015) e Francesco Nuti (Tutta colpa del paradiso, 1985; Stregati, 1986; Caruso Pascoski di padre polacco, 1988; Willy Signori e vengo da lontano, 1990; Donne con le gonne, 1991; OcchioPinocchio, 1994).

Veronesi sarà protagonista di una masterclass di cinema sabato 23 febbraio alle ore 19:00.

TEATRO

Tra gli spettacoli che verranno messi in scena:

Dux in scatola, di e con Daniele Timpano (19 febbraio)

Formiche, di Saverio Tavano (20 febbraio)

Due passi sono, di Carullo-Minasi (21 febbraio)

LIVE MUSICALE

Fare Critica si chiuderà con un live acustico, in collaborazione con Spaghetti Sunday, del talentuoso musicista straniero Rowan Coupland - cantautore e polistrumentista il cui lavoro si concentra maggiormente sulle profondità delle situazioni, reali o immaginarie.