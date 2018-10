Latina, 13 ottobre: Rassegna Internazionale “Canti della Montagna”

Sabato 13 ottobre alle ore 20.30 in scena, presso Teatro Moderno di Latina, la XXIIª edizione della Rassegna Internazionale “Canti della Montagna”. La kermesse organizzata e curata dal Coro ANA Latina e dalla sezione Alpini di Latina, è presentata dalla giornalista Dina Tomezzoli. Quest’anno l’evento vedrà sul palco, oltre al Coro ANA Latina diretto dal Maestro Roberto Stivali, il Coro "Cantering" di Roma diretto dal Maestro Dodo Versino ed il Coro Ecclesiastico "Santa Caterina", proveniente dalla Slovenia, diretto dal Maestro Jože Tišler. Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, i cori invitati daranno vita a due concerti in due località della provincia in modo da far conoscere le tradizioni corali dei propri paesi legate ai canti popolari. Il calendario prevede: venerdì 12 ottobre alle ore 20.30 nel salone San Francesco della Chiesa della Santissima Annunziata di Sabaudia, l’esibizione del Coro ANA Latina e del Coro Ecclesiastico “Santa Caterina” proveniente dalla Slovenia. Due le performance in programma sabato 13 ottobre, prima i cori animeranno la Messa delle ore 18.00 presso la Cattedrale “San Marco”, e poi alle 20.30 terranno un concerto al Teatro Moderno di Latina. Ad aprire il concerto, il coro ospitante, reduce dalle celebrazioni per i venticinque anni di attività, proporrà cinque brani fra i più esclusivi del proprio repertorio. Celebra quest’anno ben 99 anni di attività il Coro Ecclesiastico “Santa Caterina” proveniente dalla Slovenia. La loro esibizione è divisa in due parti, la prima dedicata ai canti popolari e alle ballate della Slovenia, l’altra ad un repertorio sacro. I cantori del Coro Cantering di Roma proporranno invece un variegato repertorio che spazia dalle canzoni del folklore e della tradizione italiana ed estera, al pop, passando per il gospel e le canzoni d’autore di ogni epoca e nazionalità. Il Coro Cantering conta tra le sue fila oltre 30 elementi, tutti giovanissimi. Come sempre, la rassegna “Canti della Montagna”, devolve in beneficenza l’incasso della serata al progetto “Polio plus”, nato per debellare la poliomielite nel mondo della quale è garante il Rotary Club di Latina.