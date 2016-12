Latina, Roma, Bologna e Milano: il tour italiano di Bartolomé Seguí‏ per il suo graphic novel ’Storie del barrio’

Un tour ricco quello dell’autore e illustratore Bartolomé Seguí, che sarà in Italia per presentare il suo Storie del barrio, realizzato insieme a Gabi Beltrán e già vincitore del premio Palma di Maiorca come miglior fumetto nel 2011.

L’opera – edita in Italia da Tunué, con un’uscita prevista per il 24 novembre – sarà infatti l’argomento principe degli incontri di Seguí a Latina (21 novembre), Roma (22 novembre), Bologna (25 e 26 novembre) e infine Milano (27 novembre). Fra i vari appuntamenti, anche la stimolante cornice del festival BilBOlbul 2016, dove l’illustratore presenterà il già apprezzatissimo volume nelle date del 25 e il 26 novembre, parlando della genesi del lavoro e provando a spiegare, a stampa e lettori, il successo internazionale di uno dei graphic novel più intensi degli ultimi anni, già tradotto in Germania e Francia, e in grado di intensificare la fama di Seguí anche negli Stati Uniti.

Ecco un elenco dettagliato degli incontri dell’artista spagnolo:

lunedì 21 novembre: alle 18,30 incontro alla libreria la Feltrinelli di Latina, in via Armando Diaz

martedì 22 novembre: a partire dalle 17 presentazione alla libreria Borribooks, presso la stazione Termini di Roma

venerdì 25 e sabato 26 novembre: a Bologna al Festival BilBOlbul 2016 (firma copie venerdì alle 15 e sabato alle 17,30 presso la sala Borsa)

domenica 27 novembre: dalle 16 incontro alla libreria Games Academy di Milano, viale Gran Sasso angolo Filippino Lippi, 38