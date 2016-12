’Le confessioni’, un libro SKIRA a cura di Marco Olivieri in libreria dal 28 aprile

In occasione dell’uscita nelle sale del film di Roberto Andò, Le confessioni, SKIRA editore ha pubblicato la sceneggiatura del film nel libro omonimo a cura di Marco Olivieri, con fotografie di Lia Pasqualino, in libreria dal 28 aprile.

Il monaco Roberto Salus è invitato a un summit di ministri dell’Economia del G8. L’insolita scelta si deve al potente Daniel Roché, direttore del Fondo Monetario Internazionale, che in una notte drammatica gli chiede di essere confessato. Il destino di Roché e la figura di Salus si intrecciano nel segno del mistero, alla vigilia di una decisione gravida di conseguenze per le popolazioni più povere del pianeta. Con un cast di star internazionali (Toni Servillo, Daniel Auteuil, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino, Lambert Wilson), il film “veicola lo spettatore in un mondo ombroso, che vive nel segreto e che dal segreto della confessione viene minacciato”.

Roberto Andò è un regista di teatro, opera e cinema, noto al pubblico internazionale. Tra i suoi film sono da ricordare Il manoscritto del principe, Sotto falso nome, Viaggio segreto e il recente Viva la libertà, che ha ottenuto grandi consensi in tutto il mondo e molti prestigiosi premi, tra cui il David di Donatello per la migliore sceneggiatura. Il suo romanzo d’esordio, Il trono vuoto, edito da Bompiani, ha vinto il premio Campiello Opera Prima.

Marco Olivieri, giornalista professionista e dottore di ricerca, scrive per “la Repubblica” edizione di Palermo, è critico cinematografico del settimanale “Centonove” ed è autore della prima monografia su Roberto And : La memoria degli altri. Il cinema di Roberto And (Edizioni Kaplan, 2013). Su questo stesso tema è intervenuto all’Università di Yale.

Lia Pasqualino, allieva della grande fotografa Letizia Battaglia, ha pubblicato Il manoscritto del principe (Federico Motta, 2000), Intorno a Viaggio segreto (Contrasto, 2006), Prove di Memoria (Il Ramo d’oro, 2013). Nel 2008, a Milano, alla galleria Corso Magenta 10, ha esposto per la prima volta la sua ventennale attività di ritrattista, presentata da Ferdinando Scianna.

Angelo Pasquini, sceneggiatore, regista, scrittore satirico. Tra i fondatori del settimanale satirico “Il Male”. Tra le sue sceneggiature cinematografiche La terra, Le amiche del cuore, Un eroe borghese, Barnabo delle montagne, Sud, Domani accadrà. È autore del soggetto de Il portaborse. Ha scritto e diretto Santo Stefano. Ha tenuto corsi di scrittura per il cinema all’università “La Sapienza” di Roma, all’Università di Padova e al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Nel 2013, con Viva la libertà, ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’argento e il Ciak d’oro per la migliore sceneggiatura.

