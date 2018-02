Le dive dello swing, in scena al Teatro della Cometa fino al 18 febbraio, portano alla ribalta con ironia, eleganza e un pizzico di sensualità classici dello swing italiano e anglosassone.

Tre sorelle, Tre attrici, ma sopratutto tre aspiranti "dive"condividono un freddo appartamento nella Torino di metà anni ’30 e sognano di portare in scena un insolito spettacolo sul Trio Lescano.

Purtroppo il loro progetto, nonostante la grande passione, non sembra incontrare il favore degli agenti e del grande pubblico, almeno inzialmente...

Questo semplice intreccio diventa il pretesto che permette alle eclettiche Teresa Federico, Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi di dar prova del loro grande talento.

Le tre "aspiranti dive", attraversano momenti di stenti e si affidano ad agenti non sempre leali, ma è questo il duro percorso del successo e in questa ricorsa verso la fama, le tre giovani sorelle riescono a stupire e in alcuni momenti ad emozionare un pubblico attento e divertito risultando un trio scoppiettante ed esilarante.

Brani noti dello swing si alternano armoniosamente con pezzi "rubati" agli anni 80 e 90 pop reinterpretati spiritosamente e accompagnati dalle note del maestro Roberto Gori, direttore musicale dello spettacolo.

In questa girandola di note, canzonette, gag e momenti di malinconia, le dive dello swing non si risparmiano e a sorpresa pescano dal pubblico una bravissima Elena di Cioccio, che si cimenta in una graffiante reinterpretazione di "tintarella di luna".

Le interpreti sono capaci di tenere incollato il pubblico senza concedere momenti di tregua, perchè il ritmo sostenuto è molto vivo e frizzante e la serata non subisce mai momenti di calo.

La scenografia, costituita da pannelli dietro ai quali le dive cambiano spesso d’abito, è essenziale e funzionale ai cambi di scena, che diventano vezzosi siparietti tra le ragazze, che "civettano"deliziosamente in attesa della prossima canzone o del prossimo motivetto.

Lo spettacolo, è una continua ed esilarante altalena di colpi di scena tagliato su misura per le qualità canore e interpretative delle protagoniste anche se, piccolo neo, manca un testo teatrale vero e proprio e la serata è una continua prova della loro innegabile bravura.

Con il loro talento e l’imponente presenza scenica sarebbe stato un piacere per il pubblico gustarsi interpretazioni più approfondite e impegnative, che avrebbero maggiormente arricchito lo spettacolo-già apprezzabile e molto divertente- delle tre dive dello swing.

Ma in fondo il segreto dell’essere diva è proprio il non concedersi totalmente....