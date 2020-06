Le figurine (invisibili) del Festival di Cannes

Mentre sta per iniziare la 16° edizione del Biografilm Festival che sarà visibile dal 5 al 15 giugno online (cfr. il programma nonché le modalità di fruizione e prenotazione dei film sul sito https://www.biografilm.it/), il Festival di Cannes ha annunziato ieri, mercoledì 3 giugno, il programma ufficiale della sua 73° edizione. Che, come ben noto, non verrà mai effettivamente realizzata, se non conferendo un “marchio” ai film selezionati.

Il Delegato generale (cioè il Direttore) Thierry Frémaux e il Presidente del Festival Pierre Lescure hanno annunziato al mondo una lista che comprende 56 opere provenienti da 147 paesi (ma la gran parte è francese ça va sans dire). I film “selezionati” potranno fregiarsi dell’etichetta di “Cannes 2020”, per poter poi essere presentati ad altri Festival e/o ovviamente uscire in sala. Manca all’appello (se non come coproduttore di Last Words di Jonathan Nossiter), guarda caso, l’Italia dato che il Festival di Venezia dovrebbe effettivamente tenersi a settembre (ma sarà così? E in che condizioni?) Contentino al nostro paese, bontà sua, da parte di Frémaux, il ricordo che Federico Fellini avrebbe compiuto cento anni. Tra le curiosità, il regista inglese Steve McQueen ha avuti selezionati ben due film – un vero fedelissimo! Nanni Moretti, invece, si è tenuto le mani libere per poter, forse, essere a Venezia.

Di seguito la lista in cui - ha sentenziato sempre il Delegato generale - “non ci saranno sezioni perché non ci sarà un festival” ma se si va a vedere sul sito di Cannes,delle differenze vengono indicate. Per qualche curioso, ecco un link a riguardo: https://www.festival-cannes.com/en/...

The French Dispatch , di Wes Anderson

, di Wes Anderson Été 85 , di François Ozon

, di François Ozon True Mothers, di Naomi Kawasi

di Naomi Kawasi Pleasure , di Ninja Thyberg

, di Ninja Thyberg Slalom , di Charlène Favier

, di Charlène Favier Lover’s Rock , di Steve McQueen

, di Steve McQueen Mangrove , sempre di Steve McQueen

, sempre di Steve McQueen Druk – Another Round , di Thomas Vinterberg

, di Thomas Vinterberg Heaven , di Hong Sang-soo

, di Hong Sang-soo Peninsula , di Sang-ho Yeon

, di Sang-ho Yeon ADN , di Maïwenn

, di Maïwenn Soul, Pete Docter

Pete Docter Ammonite , di Francis Lee

, di Francis Lee Falling , di Viggo Mortensen

, di Viggo Mortensen Broken Keys , di Jimmy Keyrouz

, di Jimmy Keyrouz Truffle Hunters , di Gregory Kershaw e Michael Dweck

, di Gregory Kershaw e Michael Dweck Aya and the Witch , di Goro Miyazaki

, di Goro Miyazaki Casa de antiguidades (Memory House) , di Joao Paulo Miranda Maria

, di Joao Paulo Miranda Maria Broken Keys (Fausse note) , di Jimmy Keyrouz

, di Jimmy Keyrouz Ibrahim , di Samir Guesmi

, di Samir Guesmi Beginning (Au commencement) , di Dea Kulumbegashvili

, di Dea Kulumbegashvili Gagarine , di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh

, di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh 16 printemps , di Suzanne Lindon

, di Suzanne Lindon Vaurien , di Peter Dourountzis

, di Peter Dourountzis Garçon chiffon , di Nicolas Maury

, di Nicolas Maury Si le vent tombe (Should The Wind Fall) , di Nora Martirosyan

, di Nora Martirosyan John and The Hole , di Pascual Sisto

, di Pascual Sisto Striding into The Wind (Courir au gré du vent) , di Wei Shujun

, di Wei Shujun The Death of Cinema and My Father Too , di Dani Rosenberg

, di Dani Rosenberg Limbo , Ben Sharrock

, Ben Sharrock Last Words , di Jonathan Nossiter

, di Jonathan Nossiter El olvido que seremos , di Fernando Trueba

, di Fernando Trueba In the Dusk , di Sharunas Bartas

, di Sharunas Bartas Des homme s, di Lucas Belvaux

s, di Lucas Belvaux The Real Thing , di Koji Fukada

, di Koji Fukada Évent , di Im Sang-soo

, di Im Sang-soo Passion simple , di Danielle Arbid

, di Danielle Arbid A Goodman , di Marie Castille Mention-Schaar

, di Marie Castille Mention-Schaar Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait , di Emmanuel Mouret

, di Emmanuel Mouret Rouge , di Farid Bentoumi

, di Farid Bentoumi Souad , di Ayten Amin

, di Ayten Amin Josep , di Aurel

, di Aurel Sweat , di Magnus von Horn

, di Magnus von Horn Teddy , di Ludovic e Zoran Boukherma

, di Ludovic e Zoran Boukherma February , di Kamen Kalev

, di Kamen Kalev Un médecin de nuit , di Elie Wajeman

, di Elie Wajeman Enfant terrible , di Oskar Roehler

, di Oskar Roehler Nadia (Butterfly) , di Pascal Plante

, di Pascal Plante Here We Are , di Nir Bergman

, di Nir Bergman Septet: The Story of Hongkong , di Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping, Patrick Tam e Ringo Lam

, di Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping, Patrick Tam e Ringo Lam The Billion Road , di Dieudo Hamadi

, di Dieudo Hamadi The Truffle Hunters , di Michael Dweck e Gregory Kershaw

, di Michael Dweck e Gregory Kershaw 9 jours à Raqqa , di Xavier de Lauzanne

, di Xavier de Lauzanne Antoinette dans les Cévennes , di Caroline Vignal

, di Caroline Vignal Les Deux Alfred , di Bruno Podalydès

, di Bruno Podalydès Un triomphe , di Emmanuel Courcol

, di Emmanuel Courcol L’Origine du monde , di Laurent Lafitte

, di Laurent Lafitte Le Discours , di Laurent Tirard

, di Laurent Tirard Flee, di Jonas Poher Rasmussen



Anche la “Semaine de la Critique” ha annunziato una propria selezione, il direttore artistico della sezione Charles Tesson e il suo comitato hanno selezionato cinque film e 10 cortometraggi che riceveranno la preziosa (a questo punto) etichetta di Cannes. Come si legge nel seguente comunicato al link: https://www.semainedelacritique.com...

Ormai, dunque, che i Festival si facciano o non si facciano, non conta più nulla – basta il “label”, il marchio, il fog (film ad origine controllata). L’industria o almeno quanto resta di essa, è contenta, i produttori ne potranno approfittare per i futuri finanziamenti pubblici, vantando la presenza fantasma a Cannes 2020.

Qui di seguito uno scherzoso commento di Mazzino Montinari per aprire la discussione riguardo a una scelta che, a nostro avviso, annichilisce l’essenza stessa del concetto di Festival e prende per i fondelli, una volte per tutte, i loro più devoti frequentatori, i cinefili. (G. Sp.)

Un ragazzino esce di corsa sbattendo la porta, il papà gli ha appena dato duecento lire, un patrimonio da spendere con risolutezza. Scese le scale, il portone ormai alle spalle, si tratta solo di fare altri trecento metri e l’edicola è là ad aspettarlo. Soprattutto, ad attenderlo sono le figurine dei calciatori Panini, dieci pacchetti e col resto ci scappa anche un ghiacciolo e magari un cremino. Fatto l’acquisto più importante, praticamente ingoiato sia il ghiacciolo sia il cremino, manca solo un’operazione, la più desiderata e al tempo stesso dolorosa, perché poi bisognerà aspettare le prossime lire. Escono dalle bustine i nomi degli idoli di sempre e quelli per cui si prova più curiosità e simpatia, quei calciatori dei quali non si parla mai e che, però, sono in un riquadro identico a quello di Riva e Rivera. Ghio, Franzot, Martiradonna, Bachlechner, la fantasia corre, finalmente un volto a quei nomi strani che riecheggiano dalle voci di Ameri e Ciotti o che, sfocati, appaiono fugacemente col commento di Barendson e Valenti, solo per un autogol o, di spalle, dopo aver subito un tunnel di Chiarugi. A questo punto, il lettore si chiederà che cosa tutto questo possa avere a che fare con la selezione ufficiale del Festival di Cannes. Poco, è la risposta sincera. Un po’ come quegli stessi album dei calciatori Panini già dotati di tutte le figurine, ristampati negli anni Novanta in allegato con «l’Unità». Le famose operazioni nostalgia di Walter Veltroni. Via il ragazzino che desidera e che corre, che scarta e osserva, via la fantasia, via il riscatto degli ultimi e degli introvabili. Solo un bell’album da sfogliare con un marchio che garantisce per tutti, per chi ha scelto e per chi, senza vedere, è a sua volta una figurina, non del calciatore, ma dello spettatore anonimo. E quindi eccoci con cinquantasei film già incollati all’album, senza pubblico e critica. Nomi e titoli, ognuno dei quali dotato di una frase di accompagnamento: «mi manda Cannes». Naturalmente la replica di chi sostiene che il cinema è un’industria e che il festival più importante al mondo ne sia il messaggero più autorevole, è consentita e legittima. Senza i marchi non si fa nulla, non si ottengono finanziamenti e sponsorizzazioni, e non si crea lavoro per un gruppo di persone eterogeneo, con molteplici competenze. Viva gli epigoni dell’industria. Allora, però, come in Apocalypse Now , aspettiamo un Kurtz che senza esitazioni sia in grado di predicare e praticare l’orrore dei nostri tempi e non un Bill Kilgore capace ecumenicamente di amare l’odore del napalm e il surf. Mettiamo un punto alla sacralità della sala, alla sterile polemica contro le piattaforme (quelle che erano rifiutate nei concorsi), alla condivisione, alla critica impegnata (quella che doveva accettare gli embarghi per scrivere di un film) e lasciamo spazio alle selezioni virtuali, ai link, ai comunicati stampa con le percentuali, quelle che rivendicano, ad esempio, la minoranza delle donne come un successo, solo perché ieri erano ancor più minoranza. E ora non resta che augurarci, buona visione...neanche virtuale o online.