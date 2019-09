Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea, boom di ascolti su Raiuno

Mezzo milione di telespettatori sono rimasti incollati al piccolo schermo per assistere allo Speciale Top dedicato a Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata 2019, permettendo così a Raiuno di conquistare l’8,1% di share e di battere l’agguerrita concorrenza di tutte le altre reti. Dopo il grande successo ottenuto dal 22 al 27 luglio, l’undicesima edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione Cinema Mediterraneo in collaborazione con la Lucana Film Commission, ha trionfato anche in televisione. Nel corso del programma, sono state proposte interviste esclusive ai grandi protagonisti dell’edizione appena conclusa, su cui spiccava l’attore hollywoodiano Richard Gere. “Siamo molto contenti che lo Speciale Top, dedicato a Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata 2019, abbia ottenuto un riscontro così alto in termini di ascolti e di gradimento da parte del pubblico. La puntata del programma ideato da Angelo Mellone ha saputo racchiudere al meglio l’undicesima edizione della nostra manifestazione dedicata alla settima arte, valorizzando allo stesso tempo, nel migliore dei modi, il nostro territorio” dichiarano Nicola Timpone, responsabile marketing della Lucana Film Commission e Antonella Caramia, organizzatrice della sempre più importante kermesse, che dopo questa importante sfida professionale vinta si sono già messi al lavoro per la dodicesima edizione.