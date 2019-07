Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea partono nel segno di Loretta Goggi

Trepidante attesa per l’inizio della undicesima edizione delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestiva Perla del Tirreno, oltre all’anteprima del 22 con l’attore hollywoodiano Joe Panteliano.

Ad aprire la kermesse uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, Loretta Goggi. Donna di grande spessore artistico, tanto da aver lavorato con i più grandi personaggi del mondo della televisione, del teatro e del cinema, Loretta Goggi presenzierà alla proiezione del cortometraggio “Sogni” di Angelo Longoni, che la vede in veste di protagonista.

Il corto, prodotto dalla International Italian Film di Giorgio Chessari, analizza in modo puntuale e delicato una malattia come l’Alzheimer, che ha un enorme impatto sia per chi ne è colpito, sia per chi deve assistere il malato. Nel cast anche Daniela Goggi – presente anche lei all’apertura della manifestazione - Francesco Montanari, Claudia Conte e Leonardo Bocci.

Una presenza molto attesa quella di Loretta Goggi a Maratea, prima dei prossimi appuntamenti autunnali che la vedranno impegnata a 360 gradi. Se a settembre, infatti, tornerà in veste di giurata del talent di Rai1 “Tale e Quale Show”, l’artista - insieme a Sergio Castellitto e Giorgio Panariello - è anche nel cast della nuova fiction “Pezzi unici” diretta da Cinzia TH Torrini che andrà in onda prossimamente sempre sulla rete ammiraglia. E non solo: presto sbarcherà sul grande schermo con il nuovo film diretto da Francesco Mandelli, “Appena un minuto”, prodotto dalla Lotus, dove veste i panni della mamma di Max Giusti e della moglie di Massimo Wertmüller e con la pellicola “Burraco Fatale - Cuori Quadri Fiori Picche” di Giuliana Gamba, che la vede recitare accanto alle attrici Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti.

Negli ultimi anni, proprio in Basilicata, Loretta Goggi aveva girato la fiction “Sorelle”, ottenendo uno straordinario successo di pubblico e di critica.