Le news di ROMICS

Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games ha lanciato l’hashtag #insiemearomics.

Con l’obbiettivo di continuare a favorire la diffusione delle arti dell’immaginario che caratterizzano in ogni edizione l’ampio e molteplice programma della manifestazione, Romics ha regalato ai numerosi fan momenti di formazione, spensieratezza e divertimento attraverso clip, dirette streaming, incontri con l’autore e presentazioni, tutto nella cornice virtuale di #insiemearomics.

Dopo il grande successo degli appuntamenti live con Marco Gervasio (Romics d’Oro 2018), Alessandro Bilotta (Romics d’Oro 2019) e Sergio Gerasi, Paolo Barbieri (Romics d’Oro 2014), Stefano Disegni e molti altri autori, case editrici e professionisti del settore, #insiemearomics continua ad accompagnare il pubblico con tantissime altre soprese, tutte da scoprire.

Nei prossimi giorni infatti, Romics avrà il piacere di allietare i propri fan con una serie di appuntamenti imperdibili: il maestro Paco Roca (Romics d’Oro 2013) e il diplomatico spagnolo Guillermo Corral, racconteranno la loro ultima uscita per Tunuè Il Tesoro del cigno nero; Astorina, con Mario Gomboli, Giuseppe Di Bernardo e Matteo Buffagni, ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta delle novità su Diabolik; J-Pop Manga ed Edizioni BD porteranno il pubblico di nuovo in fiera con una versione online di un vero e proprio stand pieno di appuntamenti, presentazioni e sketch; Gallucci Editore e gli autori Marino Amodio e Vincenzo Del Vecchio racconteranno dell’importanza sociale del loro volume Terraneo; Federico Fiecconi, consulente scientifico della mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo” ci porterà nel “dietro le quinte” dell’esposizione in programma al Mudec di Milano.

Ma #insiemearomics prevede, inoltre, incontri e momenti più pop, un focus dal mondo del doppiaggio per conoscere meglio chi si cela dietro le voci più amate di sempre, per poi immergersi nel fantastico universo delle sigle di cartoni animati scoprendo curiosità che caratterizzano le sigle originali dagli anni 80 ad oggi.

Insomma, #insiemearomics è ancora tutto da scoprire!

