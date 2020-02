Due belle novità per la Virtus Roma, squadra di basket di Serie A1!

L’ingaggio di Jaylen Barford

La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Jaylen Barford, guardia Usa di 191cm per 94kg proveniente dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Nato a Jackson (Tennessee) il 23 gennaio 1996, Barford dopo due anni di Junior College a Motlow State si trasferisce nell’estate del 2016 ad Arkansas dove completa la carriera universitaria con due stagioni a 18 punti a partita con il 50% da due e il 44% da tre. Le sue ottime stagioni al college gli valgono l’invito al torneo di Portsmouth, al termine del quale viene eletto Mvp con 19 punti di media, all’NBA Draft Combine di Chicago e alla Summer League con i Minnesota Timberwolves. Nella stagione 2018-19 è in G-League con i Greensboro Swarm (18 punti, 50% da due, 34% da tre) per poi approdare la scorsa estate nel campionato italiano: con la canotta di Pesaro Barford ha disputato 20 partite a 16 punti di media con 4.4 rimbalzi e 3.1 assist in 31.6 minuti di impiego. Queste le dichiarazioni del Ds Valerio Spinelli: «Barford è un giocatore di qualità che ha talento e doti atletiche. Crediamo sia un’aggiunta molto utile perché ci consente di allungare le rotazioni e avere più opzioni; inoltre conosce già il nostro campionato dopo l’esperienza con Pesaro e avrà quindi maggiore facilità nell’inserimento».

Le parole di coach Piero Bucchi: «Arriva un giocatore giovane ma che conosce già il campionato essendo stato finora con Pesaro, e questo renderà il suo inserimento molto più semplice. Barford è una guardia con punti nelle mani e qualità atletiche, che ci permetterà di avere maggiori opzioni sul perimetro e di allungare le rotazioni. È un’aggiunta importante per cercare di raggiungere la salvezza e per la quale ringrazio la Società per lo sforzo profuso per portarlo a Roma». Infine le prime parole da virtussino di Jaylen Barford: «Sono felice di poter far parte della Virtus Roma, non vedo l’ora di iniziare. Sono pronto per giocare e non vedo l’ora di farlo per questa squadra e questa città; il mio obiettivo ora è solo quello di provare a vincere più partite possibile».

Virtus Roma con Regione Lazio per LAZIO YOUTH CARD

Virtus Roma sempre più parte del tessuto sociale di Città e Regione. Questa mattina, infatti, alle ore 10:30 il Presidente Alessandro Toti, il Direttore marketing Nicola Tolomei e Giovanni Pini erano presenti presso lo Spazio Rosellini su invito della Regione Lazio per la presentazione del progetto LAZIO YOUTH CARD per il 2020. Un progetto al quale la Virtus Roma ha l’onore di aderire: sarà infatti possibile per tutti gli iscritti all’app della Youth Card usufruire dei biglietti per le gare casalinghe della Virtus al Palazzo dello Sport dell’Eur. L’app LAZIO YOUTH CARD scaricabile da Google Play e Apple Store consente ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni (non compiuti), semplicemente scaricando la stessa sul proprio smartphone, di accedere mediante sconti e agevolazioni, a cultura, sport, spettacoli, istruzione, turismo, mobilità, ecc. Sono circa 2mila gli Enti aderenti tra cinema, teatri, librerie, strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, parchi divertimenti, agriturismi, campeggi, attività di ristorazione, vettori di primaria importanza. LAZIO YOUTH CARD non significa solo sconti, ma anche opportunità esclusive: biglietti gratuiti per eventi sportivi e culturali di grande rilevanza quali Internazionali di tennis, nuoto, Campionati di calcio, Mercoledì gratis al cinema, Festa del cinema, Spettacoli teatrali, Concerti. Un progetto, quindi, conforme alle iniziative di Virtus Roma verso il territorio e i giovani. Iniziative che in questa stagione hanno portato già più di 16mila unità al Palazzo dello Sport grazie a VIRTUS WITH US.

Questo l’intervento del nostro Giovanni Pini all’evento di questa mattina alla presenza dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: «Siamo felici di aderire al progetto Lazio Youth Card, e con l’occasione ringraziamo il Presidente Zingaretti e la Regione Lazio tutta. Grazie all’accordo tra Regione Lazio e Virtus Roma 140 giovani in possesso della Youth Card potranno assistere ai nostri match casalinghi, un’iniziativa che si sposa bene con quella già avviata di VIRTUS WITH US per portare più ragazzi possibile a Palazzo. Per noi giocatori è molto importante avere un Palazzo dello Sport con tanti giovani che portano colore ed entusiasmo alle nostre partite con il loro tifo. Vi aspettiamo numerosi!».