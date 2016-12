Le novità editoriali di Canicola: fumetto e una piccola, attiva, realtà imprenditoriale

Vi segnaliamo sempre con piacere le uscite di piccole e medie case editrici molto attive e meritevoli. Ecco le uscite autunnali di Canicola, associazione culturale nata a Bologna nel 2004. Attraverso un progetto editoriale di ricerca in ambito grafico e narrativo, promozione di giovani autori, esposizioni, workshop laboratori per bambini, l’associazione si occupa di fumetto contemporaneo e disegno. Canicola fa rete con altre realtà estere affini, festival, gallerie d’arte, musei, istituzioni culturali e ha ricevuto per la sua attività diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

I libri che vi segnaliamo sono:

Martoz, Amore di lontano > dopo Stunt, lo straordinario esordio dell’anno scorso, Martoz ci sembra più che confermarsi. È un libro molto denso e coraggioso, un poema cavalleresco di 280 pagine che attinge ad una passione vera dell’autore per la Storia medievale. Al Festival Treviso Comic (22/25 settembre), Alessandro sarà tra gli ospiti principali con una mostra dedicata al libro e la presenza a due conferenza. A inizio ottobre ci sarà invece una mostra personale alla galleria Parione 9 di Roma.

Nicolò Pellizzon, Horses > una storia molto personale che ruota attorno a Patti Smith e alla sua relazione con Robert Mapplethorpe. Il libro sarà presentato al Treviso comic mentre al Bilbolbul di Bologna ci sarà una mostra alla galleria Ono ed una nuova presentazione.

A questi titoli si affianca una nuova collana di volumi spillati a colori. "La spinta è duplice - segnalano da Canicola - da una parte proseguire nel nostro lavoro di produzione di nuovi lavori e autori giovani e giovanissimi, dall’altra di approfondire la dimensione narrativa del racconto breve che da un po’ di anni è relegata all’autoproduzione quando invece, come in letteratura, sappiamo che può regalare opere molto fresche ed incisive".

I titoli sono:

Roberta Scomparsa, La medusa

Francesco Saresin, Daniele tra gli alberi

Entrambi studenti ventiduenni all’Accademia di Belle Arti di Bologna, fanno parte rispettivamente dei collettivi Doner club e Brace. I due volumi saranno presentati sempre al Treviso Comic.

Questo autunno rappresenta una ennesima nuova partenza per Canicola. Da ottobre la distribuzione di Messaggerie per i libri, che è sicuramente una buona opportunità per aprire la cerchia degli appassionati, ma è anche un forte rischio imprenditoriale per una piccola realtà indipendente. Il progetto editoriale da qualche anno e sempre più sta focalizzando la ricerca nell’ambito di una sempre più forte verticalizzazione produttiva su autori esordienti, con un lavoro intenso di editing che per un libro può arrivare anche a tre o quattro anni, i risultati sembrano buoni. All’estero, un buon riscontro!

Per maggiori info:

www.canicola.net

facebook.com/canicolaedizioni

canicolaedizioni.tumblr.com