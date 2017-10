Lego Ninjago - Il film

Lord Garmadon è il signore del Male. Il suo principale obiettivo è conquistare la città di Ninjago, nella quale vivono la sua ex moglie Koko e suo figlio, Lloyd, mai più visto da quando era un neonato. Tutta la popolazione è ormai abituata a questi continui attacchi, chi sta alla spiaggia, gli studenti a scuola, tutti coloro che si trovano sul posto di lavoro sono sempre sul chi va là, pronti alla fuga. Chi protegge la città? I cinque Ninja - Nya, potere elementare dell’Acqua, Jay il Fulmine, Kai ninja del Fuoco, Zane ninja del Ghiaccio e Lloyd, ninja verde - sono cinque compagni di scuola addestrati dal maestro Wu (che poi altro non è che il fratello buono di Lord Garmadon). Il punto centrale della storia è che Lloyd soffre la sua condizione di figlio del Male, vilipeso e bistrattato a scuola, considerato portatore di negatività genetica. La classica dinamica padre-figlio, con evoluzione in tre atti rigetto-rivalutazione-nascita di un sentimento è centrale nello sviluppo dell’esile trama. Gli scontri tra mech (mostri volanti costruiti tutti di Lego su cui i ninja combattono), la resa dei conti tra padre e figlio, le gag indisciplinate dei giovani lottatori incapaci di dominare il loro ego giovanile rendono l’ora e quaranta di visione allegra e divertente per i minorenni. Il mischione di elementi di cultura cinese e giapponese, gli intrugli epici, la morale buonista lasciano lo spettatore maggiorenne più tiepido. Il prodotto, ad uso dei bambini in una direzione consumistica dell’oggetto, assolve a pieno la sua funzione pubblicitaria e di coinvolgimento, senza togliere e senza aggiungere nulla di più di quanto dichiarato dal titolo stesso.