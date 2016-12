Mercoledì 29 Giugno alle ore 21 presso la Libri&Bar Pallotta di Ponte Milvio a Roma (Piazzale di Ponte Milvio, 23), secondo appuntamento della rassegna estiva LIBRI A MOLLO estate 2016.

L’attrice Paola Rinaldi, al suo esordio letterario, presenta"Sani da morire", edito da Sperling & Kupfer, una commedia gialla scanzonata, divertente e acuta.

Il lento e abitudinario tran tran dell’estate a Chianciano è improvvisamente sconvolto dalla morte sospetta dell’ottantenne Benito. La cittadina è preparata ad accogliere qualunque evenienza dovuta all’età avanzata dei suoi villeggianti, ma non è assolutamente attrezzata per gli omicidi.

Arzillo e spumeggiante come gli anziani che lo popolano, divertente e tenero come lo sguardo della sua autrice,Sani da morireè un poliziesco di nuova generazione: quella compresa tra la meraviglia di un’eterna vecchiaia e la nostalgia per la presunta spensieratezza dei giovani. Il classico romanzo che si inizia a scrivere un secondo prima di cominciare a invecchiare.

Con Paola Rinaldi interverranno Paolo Fallai, Luisanna Messeri e Paolo Bonacelli

Per informazioni:

libriebar@hotmail.it

Tel. 06 33225168