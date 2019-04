LIBRI - ’Colpo di scena’, di Andrea Guglielmino, racconti che profumano di cinema

Segnaliamo con piacere un bel libro che profuma di cinema,’Colpo di scena’, di Andrea Guglielmino, edito da MdS editore (220 pagine; 14,00 euro; ISBN 978-88-98942-78-7).

Una storia che s’interseca e fa da cornice a una serie di racconti, uniti non da un genere specifico, ma dall’esigenza stessa di raccontare. Un padre e un figlio che non sono più in grado di comunicare. Due mondi distanti. Ruoli che si invertono, si fondono e si confondono, nella sospensione di un limbo in cui cercare insieme una via d’uscita. Il figlio è uno scrittore intellettuale e di successo, il padre un nerd appassionato di cinema, fumetti e letteratura pop che ha scelto – o la vita ha scelto per lui – una posizione passiva verso il racconto. Fa infatti il critico cinematografico, destinato a osservare senza agire, a giudicare senza creare. Ma ora il padre, pur di riconquistare il dialogo con il figlio, scende in campo in prima persona, rivelando una serie di storie da lui scritte e mai pubblicate, che diventano anche l’occasione per parlare al figlio di sé, della sua vita, delle occasioni prese e di quelle mancate, di episodi divertenti o drammatici, nella terribile e sublime alternanza di mimico, comico e tragico che ogni umana evoluzione attraversa, facendo della nostra esistenza un percorso narrativo dove, al contrario che al cinema, non esistono trama né artificiosi colpi di scena.

L’AUTORE

Andrea Guglielmino si autodefinisce non scrittore ma ‘scrivente’. Spazia dalla saggistica alla narrativa, dal giornalismo alla critica cinematografica passando per le vignette umoristiche, l’illustrazione per l’infanzia, la letteratura ‘breve’ e le sceneggiature per fumetti. È laureato in Filosofia con indirizzo antropologico e storico-religioso. Ha pubblicato Cannibali a confronto – L’uomo è ciò che mangia (Memori 2007) e Antropocinema – La saga dell’uomo attraverso i film di genere (Golem Libri 2015), vincitore del premio Domenico Meccoli ScriverediCinema 2015 e seguito, nel 2018, dallo spin-off Star Wars – Il mito dai mille volti. Lavora come vice Capo Servizio presso la redazione del portale di notizie cinematografiche CinecittàNews, daily ufficiale di Istituto Luce Cinecittà, e come redattore esperto presso la rivista 8 ½ - Numeri, visioni e prospettive del cinema italiano. Come fumettista collabora regolarmente con le case editrici Bugs Comics e Noise Press. Nel 2014 ha illustrato il libro per bambini Mastro Tasso e il suo cappello. Dirige il sito di vignette umoristiche www.vendicazzariuniti.com e nel 2017 ha pubblicato il libro di aforismi 2.0 Chi si accontenta, Goldrake! per Edizioni Progetto Cultura.

