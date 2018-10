Libri: con Sagoma Editore, nelle librerie la biografia “In arte Peter Sellers”

È attesa per il 31 ottobre in tutte le migliori librerie la biografia “In arte Peter Sellers”, la prima (incredibilmente!) mai edita in Italia sul grande comico inglese. Scelta come libro ufficiale della Festa del Cinema di Roma, sarà presentata in anteprima assoluta nel corso della manifestazione e precisamente sabato 20 ottobre alle 17:30 alla libreria Notebook all’Auditorium (Viale Pietro De Coubertin 30, Roma), in presenza dell’autore Andrea Ciaffaroni e del comedian Saverio Raimondo.

L’AUTORE:

Andrea Ciaffaroni è consulente editoriale, nonché custode di uno smisurato archivio personale sulla comicità che da anni è una fonte preziosa per la stesura di libri in tema. È autore del documentario Don Camillo sconosciuto (2012) e tiene seminari dedicati al cinema comico e ai grandi protagonisti della commedia. Per Sagoma Editore ha collaborato alla prima edizione critica della biografia ufficiale di Stanlio e Ollio, Mr. Laurel & Mr. Hardy di John McCabe, pubblicata nel 2017. In arte Peter Sellers è il suo primo libro.

LA SCHEDA:

TITOLO: IN ARTE PETER SELLERS

AUTORE: ANDREA CIAFFARONI

PREFAZIONE: ALBERTO CRESPI

PAGINE: 400 con foto B/N

PREZZO: 22,00 €

DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 ottobre 2018

Sagoma Editore, nota in Italia per essere l’unica casa editrice specializzata in storia dello spettacolo e della comicità e in narrativa umoristica, ha come proprio fiore all’occhiello la collana Di Profilo, dedicata proprio ai grandi della comicità internazionale e nazionale. Le recenti biografie dedicate a Stanlio e Ollio (Mr Laurel & Mr Hardy, di John McCabe) e Guido Nicheli (See You Leter, di Sandro Patè) sono state dei bestseller.